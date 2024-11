Un client encantat pel català a dues cadenes d'alimentació: 'Volem més'

A Catalunya, l'ús del català al comerç continua sent motiu de debat i reflexió. Tot i ser llengua oficial, molts establiments no garanteixen la seva presència com a eina habitual de comunicació. Això genera frustració en alguns consumidors, que veuen com es perd un element clau de la identitat cultural.

La situació és especialment evident en grans cadenes internacionals. Moltes d'aquestes empreses ofereixen atenció al client i als cartells exclusivament en castellà o anglès.

Això ha donat peu a diverses campanyes de sensibilització i normatives que busquen revertir aquesta tendència. Tot i això, el problema persisteix, deixant els consumidors amb poques opcions en català.

Davant aquesta realitat, sorgeixen cadenes locals que aposten per la llengua catalana com un valor afegit. Bonpreu, Ametller Origen i Turris són bons exemples de com es pot combinar qualitat amb identitat cultural.

| Bonpreu

Aquests negocis no només destaquen pels seus productes, sinó també pel seu compromís amb la llengua catalana, cosa que els converteix en grans referents per a molts clients.

Un client els aplaudeix

En aquest context, un tuit d'un client satisfet resumeix allò que molts consumidors opinen. En el missatge, explica la seva experiència en visitar Ametller Origen i Turris.

"Dóna gust entrar a l'Ametller Origen i al Turris i que tot passi en català", escriu amb entusiasme. La seva percepció és clara: no és habitual trobar negocis on el català s'utilitzi de manera tan natural.

El client destaca el contrast entre aquestes cadenes i d'altres que no prioritzen la llengua. "El que és negatiu és que no sol passar, i el que és positiu és tenir aquests negocis", afegeix.

En la reflexió, també esmenta que aquests negocis solen ser més cars, però ofereix una explicació. Segons ell, la seva qualitat més gran i la seva aposta pel català justifiquen aquesta diferència de preu. "Sí, més cars, més qualitat (demostrada), més català, tu decideixes", conclou.

En un comentari addicional, el mateix usuari reivindica la importància que més negocis segueixin aquest model. "El que no et trobes amb els altres, volem més", emfatitza. Les seves paraules reflecteixen el sentir de molts consumidors que valoren tant la qualitat del servei com el respecte a la llengua catalana.

Unes cadenes compromeses amb el català

Cadenes com Bonpreu i Ametller Origen fa anys que lidera aquesta iniciativa. Als seus establiments, l'atenció al client, la senyalització i els materials promocionals són en català. A més, les seves campanyes publicitàries reforcen aquest compromís i es converteixen en un model a seguir per a altres negocis.

Així doncs, l'aposta pel català no només és una qüestió cultural, sinó també un element diferenciador al mercat. Aquest tuit recorda la importància de recolzar aquells negocis que el promouen.

Com assenyala l'autor, és una decisió dels consumidors recolzar aquest model. Al capdavall, cada compra reforça un model comercial que valora la identitat lingüística de Catalunya.