Els clients de Bonpreu troben torrons de qualitat amb 2a unitat al 50%

Bonpreu s'avança a la temporada nadalenca amb una promoció que entusiasma els amants del dolç. L'oferta inclou torrons de la marca Alemany, coneguts per la qualitat i la proximitat.

Aquesta promoció estarà disponible durant les properes setmanes, oferint un descompte del 50% a la segona unitat. És l'oportunitat perfecta per preparar les postres nadalenques amb un estalvi considerable.

La promoció i les condicions

Els clients poden combinar els torrons com vulguin dins de la gamma Alemany. En comprar dues unitats, se'n descompta la de menor preu.

Aquesta oferta exclusiva és una de les més atractives del supermercat català, que aposta per productes locals i de gran qualitat. A més, la promoció està disponible tant a botigues físiques com a la botiga online.

Gamma de productes disponibles

Entre les opcions de torró destaquen varietats clàssiques i altres de més innovadores. El 'Turró bombó amb ametlla', per exemple, combina el sabor de la xocolata amb la textura de les ametlles. Aquest producte s'ofereix a un preu de 7,99 €.

| BonpreuEsclat

Una altra delícia és el 'Turró de crema torrada', una opció suau i amb un toc caramel·litzat, disponible per 6,99 €. Per als que prefereixen textures tradicionals, el 'Turró tou' i el 'Turró dur' són ideals. Tots dos destaquen pel seu sabor equilibrat i preu competitiu, 7,49€.

Finalment, el 'Turró crocant' combina fruits secs i mel, una opció cruixent al mateix preu de 7,99€. Tots ells compten amb l'etiqueta km0, garantint proximitat i sostenibilitat en la seva elaboració.

Beneficis addicionals

A més del descompte, Bonpreu ofereix un 10% de bonificació per als usuaris amb targeta client. Aquest avantatge suposa un incentiu extra per als que busquen optimitzar el pressupost en la compra de productes d'alta qualitat. Els preus per quilo són competitius, oscil·lant entre els 27,96 € i els 31,96 €, destacant el compromís de Bonpreu amb preus justos.

Per què escollir Alemany

La marca Alemany és sinònim de tradició i qualitat en l'elaboració de torrons. Cada producte està fabricat amb ingredients seleccionats seguint receptes que combinen innovació i respecte per la tradició. Aquest enfocament ha posicionat Alemany com una referència entre els consumidors més exigents.

No perdis l'oportunitat

L'oferta està disponible per un temps limitat. Ara és el moment perfecte per avançar-se a les compres nadalenques; tant si busques un dolç per regalar com si planeges gaudir-ho en família, aquesta promoció és una excel·lent oportunitat. Aprofita el descompte i endolceix les festes amb els millors torrons!

A més, el Nadal és l'època per excel·lència per gaudir del torró, un dolç que no només endolceix les reunions familiars, sinó que també evoca tradició i calidesa. Aquesta menja, que té les seves arrels a la cuina mediterrània, ha esdevingut un símbol nadalenc imprescindible.

Durant aquestes festes, el torró no només acompanya les sobretaules, sinó que també es converteix en un gest d'afecte en ser regalat. Perpetuant així l'esperit de compartir i de celebrar que defineix el Nadal.