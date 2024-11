Els clients de BBVA es freguen les mans en saber que poden aconseguir 400 euros

per Sergi Guillén

BBVA és un dels bancs més reconeguts a Espanya que destaca per la seva àmplia oferta de serveis financers i tecnologia avançada. La seva constant innovació l'ha posicionat com a líder al sector, oferint solucions adaptades a les necessitats dels seus clients.

Al llarg dels anys, BBVA ha guanyat la confiança de milions de persones; aquest banc combina tradició amb modernitat per oferir experiències úniques. La seva xarxa de sucursals i la seva banca en línia el converteixen en un referent en la indústria financera.

A més, BBVA busca atraure nous clients amb promocions irresistibles. La seva nova oferta de 400 euros per obrir un compte n'és una prova; aquesta potent estratègia reforça el compromís d'oferir valor afegit i beneficis reals als seus diferents usuaris.

L'atractiu regal de BBVA

BBVA ha llançat una promoció que està cridant l'atenció de tothom on els clients poden aconseguir 400 euros si compleixen certes condicions. Aquest incentiu s'atorga als que obrin un Compte Nòmina BBVA i facin les accions requerides.

El més destacable d'aquesta promoció és la seva accessibilitat; ja que no cal domiciliar rebuts, cosa que simplifica el procés per a molts. A més, BBVA ofereix serveis addicionals gratuïts que augmenten l'atractiu d'aquesta oferta.

| ACN

Requisits per rebre els 400 euros

Per optar a aquesta promoció, cal complir tres passos essencials. El primer és obrir un Compte Nòmina BBVA utilitzant el codi promocional NOMINA400; aquest codi s'ha de registrar en obrir el compte abans del 28 de novembre d'aquest any 2024.

El segon requisit és domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 800 euros. Els qui no ho facin pel seu compte poden sol·licitar el servei Canvi de Banc; BBVA gestionarà tot el procés de trasllat de manera molt senzilla i eficaç.

El darrer pas és mantenir el compte i la domiciliació activa durant 12 mesos consecutius. Complir això assegura l'ingrés dels 400 euros al compte bancari del client.

Avantatges addicionals del Compte Nòmina BBVA

Aquesta promoció no només inclou el regal econòmic, sinó que el Compte Nòmina BBVA té altres avantatges interessants. Entre elles destaquen les següents.

Sense comissions, tant per administració com per manteniment. Transferències gratuïtes dins l'Espai Econòmic Europeu. Retirades d'efectiu sense cost, a més de 4.500 caixers BBVA.

Targeta Aqua Dèbit sense comissions, inclou seguretat avançada amb un sistema de control de dades dinàmic. Bizum accessible,permet fer pagaments instantanis i automàtics sense complicacions.

Com aprofitar al màxim aquesta promoció

El Compte Nòmina BBVA també permet finançar compres amb la Targeta Aqua Más, una opció útil per a moments específics. Aquest benefici complementa l'atractiu regal de 400 euros, fent que l'oferta sigui encara més interessant.

BBVA demostra una vegada més la seva capacitat per innovar; aquesta promoció no només premia els nous clients, sinó que també reforça la proposta de valor del banc. Els interessats han d'actuar ràpid per aprofitar aquesta oportunitat única abans que acabi el termini.