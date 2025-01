Soc client de Bonpreu, recomano aquest vi... i no soc l'únic

per Pol Nadal

Hem arribat a l'equador de les festes de Nadal. Hem passat tres dies forts com la Nit de Nadal, el dia de Nadal i el Sant Esteve. Ens queda la Nit de Cap d'Any, Any Nou i el Dia de Reis per partida doble. La cavalcada del dia 5 a la tarda, un moment màgic en què arriben Ses Majestats. I el dia 6, última menjada de dues setmanes de bogeria mentre els més petits es diverteixen amb les seves joguines.

Tots els àpats i els sopars han d'acompanyar-se amb grans vins i caves. A Catalunya, tenim excel·lents productes de les nostres Denominacions d'Origen. No cal caure en el parany d'acudir a un Rioja o a un Ribera del Duero. Aquestes zones tenen excel·lents vins, és clar, però cal consumir productes de la terra.

Els supermercats del grup Bonpreu Esclat disposen d'excel·lents vins i caves. També cerveses artesanes. Productes de gran qualitat amb un preu excepcional. A Twitter, han aparegut diferents noms que cal tenir en compte.

Altres usuaris també han manifestat la seva opinió i han exposat altres noms d'altres vins produïts per cellers catalans. A part del Cabró, que és de la Denominació d'Origen Penedès i té un preu de 4,25 euros, hi ha altres propostes com l'Etim (Montsant) o el Llàgrimes de Tardor (Terra Alta).

Denominacions d'Origen a Catalunya

A Catalunya existeixen diverses Denominacions d'Origen (DO) que protegeixen i regulen la qualitat dels vins produïts en diferents zones del territori. Cada DO té característiques úniques en funció del clima, el sòl i les varietats de raïm utilitzades.

1. DO Penedès

Zona: Aquesta DO cobreix una àmplia àrea entre Barcelona i Tarragona, amb epicentre a la comarca de l'Alt Penedès.

Característiques: És coneguda per la seva producció de vins blancs frescos, especialment de la varietat Xarel·lo, i per ser una de les principals zones de producció de cava.

2. DO Priorat

Zona: Situada a la comarca del Priorat, a la província de Tarragona.

Característiques: Reconeguda internacionalment, produeix vins negres potents i elegants, elaborats principalment amb Garnatxa i Carinyena. El terreny muntanyós i els sòls de licorella (pissarra) són distintius d'aquesta DO.

3. DO Montsant

Zona: Envolta la DO Priorat i s'estén per diverses localitats de les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre.

Característiques: Producció de vins negres i blancs de gran qualitat, sovint considerats com una alternativa més accessible al Priorat. Destaquen les varietats Garnatxa i Carinyena.

4. DO Empordà

Zona: Abarca gran part de la Costa Brava, a l'Alt Empordà i el Baix Empordà, al nord de Girona.

Característiques: Producció variada que inclou vins negres robustos, blancs frescos i rosats afruitats. També destaca pels seus vins dolços tradicionals.

5. DO Costers del Segre

Zona: Aquesta DO s'estén per la província de Lleida i està dividida en subzones com Raimat, Artesa, Pallars i Segrià.

Característiques: És coneguda per la seva diversitat climàtica i de varietats, cosa que permet produir vins innovadors. Inclou negres, blancs i escumosos.

6. DO Tarragona

Zona: Inclou zones del Camp de Tarragona i la Ribera d'Ebre.

Característiques: Històricament coneguda pels seus vins dolços, actualment també produeix vins blancs lleugers i negres equilibrats.

7. DO Terra Alta

Zona: Situada al sud-oest de Catalunya, a la comarca de la Terra Alta (Tarragona).

Característiques: Famosa pels seus vins blancs, especialment els elaborats amb Garnatxa Blanca, que tenen reconeixement internacional. També produeix negres de qualitat.

8. DO Alella

Zona: Abarca la comarca del Maresme i part del Vallès Oriental, al nord de Barcelona.

Característiques: La DO més petita de Catalunya, especialitzada en vins blancs elegants, principalment elaborats amb Pansa Blanca.

9. DO Cava

Zona: Encara que no és exclusiva de Catalunya, la majoria de la seva producció es concentra al Penedès (especialment a Sant Sadurní d'Anoia).

Característiques: Producció de vins escumosos segons el mètode tradicional. Les varietats principals són Xarel·lo, Macabeu i Parellada.

10. DO Catalunya

Zona: És una DO més àmplia que engloba diferents zones vitivinícoles de tota Catalunya.

Característiques: Permet la barreja de raïms de diferents regions, oferint flexibilitat per a la producció de vins negres, blancs i rosats.