Gir de 180 graus que perjudica molts jubilats

L'Agència Tributària ha implementat un canvi significatiu en el procés de devolució de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per als jubilats que, en el seu moment, van fer aportacions a antigues mutualitats laborals. A partir de 2025, les devolucions s'efectuaran de manera escalonada, permetent la sol·licitud d'un sol exercici per any. Aquest ajust ha generat preocupació entre els afectats, que veuen prolongat el temps necessari per recuperar les quantitats tributades en excés.

Context històric i jurídic

Abans de la creació de la Seguretat Social a la dècada de 1960, molts treballadors cotitzaven a mutualitats laborals, entitats que oferien prestacions similars a les actuals pensions. Amb la integració d'aquestes mutualitats en el sistema públic, van sorgir discrepàncies fiscals sobre les aportacions realitzades. El 2023, el Tribunal Suprem va reconèixer el dret dels pensionistes a deduir en l'IRPF un percentatge de les pensions corresponents a aquestes aportacions, establint que:

Aportacions entre 1967 i 1978: Els pensionistes poden minorar en l'IRPF el 25% de la part de la seva pensió que correspongui a aquestes contribucions.

Aportacions anteriors a 1967: La part de la prestació que correspongui a aquestes aportacions no tributa en l'IRPF.

Aquesta sentència judicial va obrir la porta a que nombrosos jubilats reclamessin la devolució de les quantitats pagades en excés en els exercicis no prescrits, generalment els últims quatre anys.

Procediment anterior de devolució

Fins al desembre de 2024, l'Agència Tributària permetia als afectats sol·licitar la devolució acumulada dels exercicis no prescrits mitjançant un formulari en línia. Aquest procediment permetia als pensionistes rebre, en un sol pagament, les quantitats corresponents a diversos anys, cosa que facilitava la recuperació dels imports tributats indegudament.

Nou procediment a partir de 2025

Amb l'entrada en vigor del nou procediment el 2025, les sol·licituds de devolució hauran de presentar-se de forma individualitzada per cada exercici fiscal, seguint un calendari específic:

2025: Es podrà sol·licitar la devolució corresponent a l'exercici 2019.

2026: Es podrà sol·licitar la devolució de l'exercici 2020.

2027: Es podrà sol·licitar la devolució de l'exercici 2021.

2028: Es podrà sol·licitar la devolució de l'exercici 2022.

Aquest canvi implica que els pensionistes hauran d'esperar diversos anys per recuperar la totalitat de les quantitats degudes, cosa que ha suscitat crítiques per part dels afectats i d'experts en matèria fiscal.

Implicacions per als jubilats

El nou procediment presenta diverses implicacions per als jubilats:

Prolongació en la recuperació de fons: Els afectats hauran d'esperar fins a quatre anys per rebre la totalitat de les devolucions, cosa que pot afectar la seva planificació financera.

Increment de tràmits administratius: La necessitat de presentar sol·licituds anuals incrementa la càrrega administrativa per als pensionistes, molts dels quals poden enfrontar dificultats per gestionar aquests procediments de manera autònoma.

Impacte econòmic: La devolució escalonada pot afectar negativament aquells jubilats que comptaven amb la recepció immediata de les quantitats degudes per cobrir necessitats econòmiques urgents.

Justificació de l'Agència Tributària

L'Agència Tributària ha argumentat que aquest canvi busca ordenar i calendaritzar de manera més eficient les devolucions, oferint un procés més reglamentat i previsible. No obstant això, aquesta explicació no ha mitigat les inquietuds dels afectats, que consideren que la mesura els perjudica en retardar la recuperació de fons que els corresponen per dret.

Recomanacions per als afectats

Davant aquest nou escenari, s'aconsella als jubilats mantenir-se informats. Consultar regularment les comunicacions oficials de l'Agència Tributària per conèixer els terminis i procediments específics de cada exercici. Buscar assessorament professional: Acudir a assessors fiscals o a organitzacions de jubilats que puguin brindar suport en la gestió de les sol·licituds de devolució.

Així mateix preparar la documentació necessària: Reunir amb antelació els documents que acreditin les aportacions realitzades a les mutualitats i les declaracions d'IRPF dels exercicis corresponents.