Terrible avís de l'AEMET de cara a la nit de Cap d'Any

El final de 2024 és a la volta de la cantonada, i amb ell arriben les tradicionals celebracions que tants esperen per acomiadar l'any per tot el que és alt. No obstant això, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat totes les alarmes: es preveu l'arribada d'una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que podria truncar els plans de qui espera un final d'any tranquil i sense contratemps. Els experts no oculten la seva preocupació davant un canvi en el temps que, de complir-se els pronòstics, podria marcar el punt i final d'un any ja de per si carregat de variacions meteorològiques inusuals.

Durant els últims dies, s'ha registrat un comportament climàtic que alerta els especialistes. Enrere queda la relativa estabilitat que va aportar l'anticicló en setmanes anteriors: amb la proximitat de la Nit de Cap d'Any, les coses fan un gir i ens situen en un escenari en el qual, tal com avança l'AEMET, la inestabilitat podria ser la protagonista de les hores finals de 2024.

No és la primera vegada que una DANA sorprèn la península, però no per això deixa de ser motiu d'inquietud. En un moment tan assenyalat, aquest fenomen meteorològic amenaça amb provocar pluges intenses allà on menys s'espera, posant en escac desplaçaments, celebracions i les habituals trobades familiars.

Un canvi de cicle que podria marcar la segona gran festa de l'any

Els analistes coincideixen que aquest últim tram de l'any ve carregat d'incertesa. Ens enfrontem, segons l'AEMET, a una situació climatològica amb una gran capacitat d'alterar la dinàmica habitual d'aquestes dates festives. Amb la DANA endinsant-se en el nostre territori, es dibuixa un panorama en el qual es combinaran ruixats, tempestes i ràfegues de vent en diferents regions.

Els cels clars seran menys freqüents del que és habitual, i la visió optimista que molts tenien sobre una Nit de Cap d'Any lliure de sobresalts s'atenua davant els avisos oficials. El termòmetre, per la seva banda, pot registrar alts i baixos notables, amb descensos en les màximes i glaçades moderades en zones d'interior. Tot això es tradueix en la necessitat de prendre precaucions addicionals si volem fer viatges o simplement pretenem gaudir a l'aire lliure.

Aquestes són les zones més afectades per la DANA

L'AEMET ha insistit que aquesta DANA no impactarà per igual en tot el territori, sinó que es concentrarà especialment en algunes zones peninsulars i a les Balears. És crucial identificar els llocs on la probabilitat de pluges intenses i tempestes serà més gran:

Litorals de l'est i sud-est peninsular: S'esperen ruixats forts i persistents, amb risc de tempestes elèctriques. Es recomana especial precaució en desplaçaments per carretera. Ràfegues de vent que podrien incrementar la sensació de fred.

Illes Pitiüses (Eivissa i Formentera): Avís de pluges que podrien presentar-se de forma intensa en alguns moments. Possibles episodis de vent moderat que obligaran a extremar les precaucions en el transport marítim.

Àrees de la meseta Nord i depressions del nord-est: Boires denses i persistents, la qual cosa dificultarà la visibilitat en carretera. Risc de glaçades moderades, especialment en les hores nocturnes i primeres hores del matí.

No tot el territori peninsular es veurà sota la influència directa d'aquest fenomen, però el posicionament de la DANA al sud i l'entrada d'humitat des del Mediterrani podrien estendre la inestabilitat més enllà de les àrees esmentades, sobretot en cas que el sistema es mogui de forma inesperada.

Acomiadar el 2024 amb precaució

Aquest any, dominat en les seves últimes setmanes per la incertesa meteorològica, finalitza amb un avís de l'AEMET que convé no passar per alt. La DANA que s'acosta sobre els nostres caps promet un final d'any passat per aigua en moltes regions, la qual cosa obliga a modificar o reajustar plans per a la festa de Nit de Cap d'Any.

No obstant això, amb la informació adequada i una mica de previsió, és possible gaudir de la màgia de la segona gran festa de l'any sense córrer riscos innecessaris. Preparar-se davant l'arribada de pluges intenses, boires espesses i ràfegues de vent ens permetrà tancar 2024 de forma segura i donar la benvinguda a un 2025 que, de moment, es presenta com un cicle ple de reptes, sorpreses i, pel que sembla, amb un protagonisme especial de la meteorologia. Si alguna cosa hem après aquest any, és que convé mirar sempre cap al cel i tenir a mà el paraigua.