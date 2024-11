Accident a la C-32: Problemes en ambdós sentits de la circulació

per Antoni Mateu-Arrom

Aquest dimarts al matí, la carretera C-32 ha patit importants afectacions en el trànsit a l'altura de Viladecans, en sentit Sitges. Aquest incident ha generat llargues cues i retencions significatives.

Aquestes no només s'han produït en el tram afectat, sinó també en el sentit contrari per l'anomenat “efecte badoc”, o efecte tafaner. Els conductors minoren la marxa per observar els fets.

A Viladecans, cap a Sitges

Un accident, registrat a les 11.46 del matí, ha obligat a tancar un dels carrils. En sentit Sitges, els vehicles han quedat atrapats a una cua que s'estén per 3 quilòmetres des de Sant Boi de Llobregat.

| @transit

Aquesta s'ha vist agreujada per la reducció de l'espai per circular després del tancament d'un dels carrils. Mentrestant, en direcció contrària, cap a Barcelona, també s'han reportat retencions de fins a un quilòmetre des de Gavà, atribuïdes a aquest efecte tafaner.

L'accident, en imatges

La imatge difosa pel Servei Català de Trànsit mostra clarament la congestió a la via, amb un gran nombre de vehicles detinguts o avançant lentament en tots dos sentits.

Camions, turismes i motocicletes estan atrapats en la circulació, mentre els serveis d'emergència treballen al lloc per atendre l'incident i restablir la normalitat com més aviat millor.

| @transit

Encara no s'ha proporcionat cap informació sobre la gravetat de l'accident o possibles ferits. Tot i això, el tancament del carril ha provocat un caos considerable en una de les principals artèries de connexió de la comarca del Baix Llobregat.

Circulació restablerta

Trenta minuts després que s'hagi produït el xoc, cap a les 12.15, Trànsit ha informat de la retirada dels vehicles accidentats. Tot i això, en aquell moment, han explicat que es mantenien les cues de 3 quilòmetres des de Sant Boi de Llobregat.

No ha estat fins a les 12.35, vint minuts després de la retirada dels cotxes, que la circulació s'ha tornat a restablir completament dins de la via. El Servei de Trànsit ha donat a conèixer l'actualització de l'estat de la carretera. Ho ha fet en una imatge que han compartit a través del perfil oficial de X.

Sobre la C-32

La C-32 és una de les vies més transitades de Catalunya, especialment en hores punta. Qualsevol incident en aquesta carretera té un impacte significatiu a la mobilitat de milers de conductors.

En aquest cas, en tractar-se d'un accident en sentit Sitges, els conductors que es dirigien cap al Garraf i el litoral han patit les afectacions més grans. Tot i això, l'efecte badoc ha amplificat les complicacions també en el sentit Barcelona, afectant aquells que circulaven des de localitats com Castelldefels o Gavà cap a la capital catalana.