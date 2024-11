Clara advertencia de la OCU con el Black Friday

El Black Friday es una de las campañas comerciales más esperadas del año, especialmente por su proximidad a las fiestas navideñas. Durante estas semanas, los consumidores buscan aprovechar grandes descuentos para adquirir productos de tecnología, moda, hogar y regalos navideños. Sin embargo, esta fiebre por las rebajas puede convertirse en un arma de doble filo, ya que detrás de muchas ofertas se esconden prácticas poco honestas que pueden perjudicar a los compradores.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia clara para los consumidores en esta campaña del Black Friday. La entidad, conocida por su defensa de los derechos de los compradores, ha detectado prácticas engañosas como subidas de precios previas a los descuentos o promociones que no reflejan verdaderos ahorros. Según la OCU, muchas tiendas aumentan los precios semanas antes del Black Friday para simular rebajas que, en realidad, no existen.

Entre las principales recomendaciones de la OCU, destaca la importancia de comparar precios antes de realizar cualquier compra. Gracias a herramientas como comparadores de precios o asesores en línea, los consumidores pueden verificar si el descuento es real. También recomiendan buscar el precio original junto al rebajado o el porcentaje de descuento, algo obligatorio por ley. Si esta información no aparece, es probable que la oferta no sea tan atractiva como parece.

Cuidado con las compras online

Además, la OCU recuerda que los derechos de los consumidores no cambian durante estas campañas promocionales. Los productos adquiridos deben tener la misma calidad y garantía que en cualquier otra época del año. En el caso de compras online, los clientes disponen de 14 días para devolver un producto si no les convence, mientras que en tiendas físicas las devoluciones solo son obligatorias si el artículo tiene defectos.

Otro punto clave es la seguridad al realizar compras en línea. La OCU recomienda adquirir productos solo en sitios web que ofrezcan garantías claras, evitar páginas de dudosa procedencia y comprobar que el portal cumpla con los estándares de seguridad, como el uso de protocolos HTTPS. Además, es fundamental conservar siempre los tiques o facturas, ya que son imprescindibles para cualquier reclamación.

| Canva

En su comunicado, la OCU también ha insistido en que los consumidores se informen sobre las políticas de devolución, pago y cambios de cada tienda antes de realizar una compra. Durante la campaña del Black Friday, algunas tiendas modifican estas políticas, y los compradores deben ser notificados de estos cambios de forma transparente.

Para los consumidores, aprovechar el Black Friday no solo implica encontrar precios atractivos, sino también realizar compras inteligentes. Con estas recomendaciones, la OCU busca evitar que los compradores caigan en trampas o adquieran productos que no necesitan. La clave está en planificar las compras, comparar precios y no dejarse llevar por el impulso. Este enfoque responsable garantiza que el Black Friday sea una oportunidad real para ahorrar y no un quebradero de cabeza para el bolsillo.