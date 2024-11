El consell de Boticaria García per perdre pes que et farà la vida més fàcil

per Antoni Mateu-Arrom

La reconeguda divulgadora sanitària, Boticaria García, ha compartit recentment un consell que podria facilitar la pèrdua de pes. Ho ha fet al programa Zapeando, a laSexta. En què consisteix?

Incorporar midons resistents a la dieta. Aquests compostos, presents en diversos aliments, no només ajuden a reduir l'aportació calòrica, sinó que també ofereixen beneficis per a la salut.

Què són els midons resistents?

Es tracta d'un tipus de carbohidrats que, a diferència dels midons comuns, no es digereixen a l'intestí prim. Al seu lloc, arriben intactes a l'intestí gruixut, on actuen de manera similar a la fibra dietètica.

Aquesta resistència a la digestió implica que aporten menys calories a l'organisme. Això pot ser beneficiós si el que es busca és tenir una dieta on es redueixi l'ingest d'energia.

| stocksnapper

On són els midons resistents?

Cal tenir present el següent: hi ha diversos tipus de midons resistents. En el cas dels aliments que ha comentat Boticaria García, estem parlant dels tipus 3.

En aquesta categoria pertanyen aquells aliments que, encara que tenen midó naturalment present, aquest es converteix en resistent un cop ha estat processat. Aquest és el cas de la creïlla, com ella ha esmentat a l'explicació.

Transformació de midons en midons resistents

Un mètode senzill per augmentar el contingut de midó resistent a certs aliments és mitjançant el procés de cocció i refredament.

Per exemple, en cuinar patates. Després de deixar-los refredar a la nevera durant diverses hores o tota la nit, part del midó es transforma en la seva forma resistent. Aquest fenomen, conegut com a retrogradació del midó, modifica la seva estructura, fent-ho menys digestible i, per tant, reduint la seva aportació calòrica.

| fotostorm

Reducció de l'aportació calòrica

En no ser digerits a l'intestí prim, els midons resistents aporten aproximadament la meitat de les calories que els midons tradicionals.

Boticaria García ha explicat que l'aportació calòrica "es pot reduir entre un 10 i un 15%". "Sabem que els midons resistents tenen menys calories, 2,5 per gram, que els midons normals, 4 per gram", ha explicat.

Beneficis addicionals per a la salut

A més de contribuir al control del pes, els midons resistents ofereixen altres beneficis. Un és la millora de la salut intestinal. En actuar com a fibra, serveixen d'aliment per als bacteris beneficiosos del còlon, promovent una microbiota saludable.

A més, el seu consum pot generar més sensació de plenitud, ajudant a reduir la ingesta calòrica total. Amb això s'augmenta la sacietat dels aliments i, per tant, fa que estiguem més plens amb menys quantitat.