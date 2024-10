La castanyada: Com es va originar una de les tradicions catalanes més estimades

per Mireia Puig

La castanyada és una de les festivitats més emblemàtiques de Catalunya, que es fa anualment entre el 31 d'octubre i l'1 de novembre. Aquesta tradició catalana, que gira al voltant de la castanya, aplega famílies i comunitats al voltant de la gastronomia i el record dels éssers estimats.

Orígens històrics de la castanyada

La castanyada té les arrels en antics rituals funeraris i celebracions paganes relacionades amb el canvi d'estació i el culte als avantpassats. Es creu que prové dels banquets funeraris que es feien en honor als difunts, on les castanyes i altres fruits secs eren aliments simbòlics que representaven la continuïtat de la vida.

Durant l'Edat Mitjana, era costum que les campanes de les esglésies sonessin durant tota la nit de Tots Sants per guiar les ànimes. Els campaners necessitaven energia per mantenir-se desperts, per la qual cosa consumien castanyes, llegums i bevien vi dolç. Aquesta pràctica es va estendre i popularitzar entre la població, donant origen a una celebració col·lectiva.

| Juan Moyano

Evolució de la tradició catalana

Amb el pas del temps, la castanyada va passar de ser un ritual funerari a una festivitat familiar i comunitària. La castanya, en ser un fruit abundant a la tardor, esdevingué l'element central de la celebració. A més, es van incorporar altres aliments típics com els panellets—dolços elaborats amb ametlla mòlta i pinyons—i els moniatos rostits.

Al segle XVIII, la castanyada ja estava consolidada com una tradició catalana. Les famílies es reunien per rostir castanyes i compartir històries al voltant del foc. També era comú visitar els cementiris per honrar els difunts, adornant les tombes amb flors i espelmes.

La castanyada actualment

Avui dia, la castanyada continua sent una festivitat molt arrelada a Catalunya, tot i que ha experimentat canvis a causa de la influència d'altres celebracions com ara Halloween. Tot i això, moltes escoles i famílies catalanes continuen transmetent les tradicions de la castanyada a les noves generacions.

Als carrers de pobles i ciutats, és habitual trobar parades de castanyes rostides, l'aroma de les quals envaeix l'ambient tardorenc. Les fleques i pastisseries ofereixen una gran varietat depanellets, i s'organitzen fires i mercats temàtics que celebren la riquesa gastronòmica de la regió. Les famílies també gaudeixen elaborant panellets a casa.

La importància cultural de mantenir viva la tradició

La castanyada és més que una festa gastronòmica; és una expressió de la identitat catalana i una manera de mantenir vius els costums ancestrals. La festivitat promou valors com la unió familiar, el respecte per les tradicions i el record dels avantpassats.

A més, en un món on les influències estrangeres van a més, la castanyada representa la resistència i l'adaptació de les tradicions locals davant d'influències externes. Molts catalans opten per celebrar només la castanyada i altres tant la castanyada com Halloween.