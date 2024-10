Un català ens ensenya quines són les joguines de moda a Àsia: 'Si hi ha una cosa que...'

Un tiktoker català que va viatjar a Hong Kong ens mostra al seu canal la fascinació que tenen els asiàtics per les joguines artesanals, que són molt més que simples objectes d'entreteniment; són veritables peces d'art. Des de col·leccions de personatges icònics com Astro Boy, Bob Esponja i Pokémon, fins a les figures de Sanrio, el que més destaca és el format sorpresa. A Àsia, aquest format és un èxit, ja que els clients compren sense saber quina figura els tocarà. Segons el tiktoker, “si hi ha alguna cosa que els asiàtics estimen és el factor sorpresa”.

Als vídeos compartits per aquest tiktoker, es pot veure com els col·leccionables s'han convertit en una tendència massiva al mercat asiàtic, especialment aquells vinculats a personatges de la cultura pop com Pokémon. Les botigues especialitzades ofereixen tot tipus de figures i col·leccionables, alguns amb un disseny exclusiu i d'alta qualitat, cosa que els converteix no només en joguines, sinó també en veritables obres d'art. Aquest tipus de joguina, que sovint arriba en paquets sorpresa, ha conquerit joves i adults per igual, que gaudeixen de l'emoció de no saber quina figura rebran en obrir un paquet.

Joguines amb èxit a Hong Kong

El tiktoker català també destaca com les joguines a Àsia tenen una relació molt propera amb l'art, especialment a Hong Kong, on es poden trobar col·leccions úniques, com les de personatges amb edicions limitades. Aquests objectes no només serveixen com a entreteniment, sinó també com a peces decoratives, i en alguns casos, fins i tot objectes d'inversió.

El format sorpresa és un dels èxits més grans del mercat asiàtic de joguines. La idea de comprar un paquet sense saber quin personatge o figura hi haurà a dins genera una gran expectació, i aquesta tendència ha crescut enormement a Àsia. A més de l'emoció, molts col·leccionistes busquen figures exclusives que només es poden trobar en aquests paquets sorpresa, cosa que augmenta el seu valor entre els aficionats.

El vídeo, que ha captat l'atenció de milers de seguidors, mostra com les joguines i col·leccionables no són només productes per a nens, sinó que també són altament valorats per col·leccionistes adults que busquen peces úniques i exclusives. El creador de contingut que ha publicat aquest viral vídeo és long_lixue, un asiàtic que parla català i que acostuma a explicar coses sobre la seva cultura. Aquestes últimes setmanes ha viatjat a Hong Kong amb la seva mare i ha pujat material divers sobre això.