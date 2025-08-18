Carlos Ríos (35 años) lo tiene claro: en Lidl hay que comprar siempre esta carne

Cada vez son más los consumidores que apuestan por llevar una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor. En esa búsqueda, las recomendaciones de nutricionistas ganan peso. Carlos Ríos, nutricionista que apuesta por un movimiento Realfooding, se ha convertido en una referencia fundamental para muchos.

Su enfoque, centrado en consumir productos reales, alejados de los ultraprocesados, ha calado entre miles de personas. Por eso, cuando señala un producto concreto como imprescindible, la atención no tarda en llegar. Esta vez, ha puesto el foco en una carne de Lidl por su relación calidad-precio.

| Instagram, Lidl, @carlosriosq, Montaje propio

Una elección de carne con beneficios reales

En sus redes, Carlos Ríos ha compartido cuál es su carne preferida dentro de la sección de frescos de Lidl. Se trata del entrecot con romero y tomillo, una pieza de alta calidad y con un valor nutricional destacado. Su combinación de especias no solo mejora el sabor, sino que también aporta antioxidantes naturales.

Esta elección se alinea con su filosofía de “menos cantidad, más calidad” en el consumo de carne. Priorizar cortes bien seleccionados y con condimentos saludables marca una diferencia en cualquier dieta. Además, se trata de un producto fácilmente accesible para la mayoría de consumidores, sin necesidad de acudir a tiendas gourmet.

Ríos sugiere acompañar este entrecot con guarniciones sencillas y saludables. Entre sus favoritas destacan los espárragos hechos en freidora de aire o las setas congeladas, también disponibles en Lidl. Esta combinación no solo es sabrosa, sino que se prepara en pocos minutos y sin complicaciones.

| Lidl, Montaje propio, Mil Millones de fotos, KrimKate

Realfooding y Lidl: una alianza que gana seguidores

El movimiento Realfooding ha transformado la manera en que muchos ven su alimentación diaria. Gracias a figuras como Carlos Ríos, se ha visibilizado la importancia de leer etiquetas y elegir ingredientes reales. Esta nueva forma de consumir apuesta por lo simple, pero de calidad.

Lidl, por su parte, ha sabido adaptar su oferta para responder a estas nuevas demandas. Su sección de carnes y congelados incluye cada vez más productos que encajan con estas preferencias. El éxito de esta combinación se ve reflejado en las redes, donde las recomendaciones se vuelven virales.

Si algo ha quedado claro, es que cuando Carlos Ríos destaca algo, vale la pena probarlo. Y en este caso, el entrecot de Lidl parece tenerlo todo: sabor, salud y un precio competitivo.