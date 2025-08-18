L'has provat?: Bogeria a Mercadona per aquest nou gel que fa una olor meravellosa

Mercadona ho torna a fer, llança un producte que converteix una cosa tan quotidiana com dutxar-se en un petit luxe diari. La cadena ha trobat la fórmula perfecta per conquerir per l'olfacte. Quan un simple gel genera cues a la botiga, sabem que som davant d'un altre fenomen imparable.
Mercadona ho sap molt bé i torna a posicionar-se com un dels líders a detectar tendències. La seva estratègia combina preu competitiu, innovació constant i una gran capacitat de resposta. Aquesta combinació converteix cada llançament en un fenomen, especialment en temporada estival, on la demanda és més intensa.
Una aroma que enamora
En els últims dies, Mercadona ha sorprès amb un nou gel que ha generat autèntica eufòria entre els seus seguidors. El producte ha estat descrit a xarxes com Tiktok amb les paraules: “fa olor de déus” i no ha trigat a esgotar-se en moltes botigues. La seva fragància, intensa i elegant, ha estat comparada amb la d’un “perfum car”.
Aquest gel pertany a una nova gamma llançada per la cadena valenciana. Es comercialitza en format de 750 ml per només 1,60 euros, cosa que n'ha augmentat l'atractiu. Molts compradors han anat al supermercat després de veure vídeos virals destacant-ne la qualitat i el preu.
La gamma inclou també altres dues versions: ‘Tendres records’ i magrana. Aquestes alternatives ofereixen varietat per a qui vol experimentar diferents sensacions. Aquesta opció s'ha convertit en la preferida indiscutible.
La fórmula de l'èxit
Mercadona ha aconseguit viralitzar aquest gel en combinar bona aroma i preu baix. Això li ha donat una gran popularitat a xarxes i els vídeos que mostren prestatgeries gairebé buides han intensificat la sensació d'urgència entre els consumidors. “Fa olor de perfum car”, repeteixen els usuaris, reforçant-ne el valor percebut.
En plena onada de calor, trobar un producte que refresqui i alhora ens faci sentir perfumats és un plaer. Aquest tipus d'articles aporten una dosi de plaer al dia a dia estiuenc. L'experiència d'ús es transforma en una cosa especial i això el converteix en més que un simple gel.
Mercadona confirma una vegada més la seva capacitat per liderar el mercat amb propostes simples i efectives. I a l'estiu, poques coses es valoren més que una bona aroma per un bon preu.