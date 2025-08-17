Carlos Ríos (34) sempre compra aquesta beguda al Lidl: «Molt millor que les isotòniques»

Carlos Ríos, nutricionista i divulgador, ha estat un dels qui més ha parlat sobre els productes de Lidl a les seves xarxes socials. Destaca, constantment, opcions que afavoreixen una alimentació equilibrada. En el seu vídeo recent, Ríos ha assenyalat alguns dels aliments més saludables que la cadena ofereix.
Tanmateix, hi ha un article que ha destacat per sobre dels altres, en particular. És un que ha estat molt popular entre els seus seguidors. La recomanació es basa en els beneficis d’un producte que ha revolucionat les compres d’estiu per la seva qualitat i característiques naturals.
L’aigua de coco 100% natural de Lidl: l’opció preferida
El nutricionista Carlos Ríos no té dubtes a l’hora de recomanar l’aigua de coco 100% natural de Lidl, destacant-la com una alternativa molt més saludable que les begudes isotòniques tradicionals. Segons Ríos, aquesta beguda és ideal per rehidratar-se després d’entrenar, perquè conté electròlits naturals i sucres que el cos necessita després de l’exercici.
A diferència de les begudes isotòniques, que estan carregades de sucre i additius, l’aigua de coco és completament natural i no té ingredients innecessaris. A més de ser baixa en calories, l’aigua de coco 100% natural és rica en minerals com el potassi, magnesi i calci.
Per tot això, és una excel·lent opció per millorar la hidratació sense sacrificar la salut. Ríos també assenyala que, essent un líquid mínimament processat, conserva les seves propietats essencials, i això la converteix en una beguda altament nutritiva i refrescant.
Els beneficis de l’aigua de coco de Lidl
L’aigua de coco ofereix una hidratació ràpida i és rica en antioxidants, cosa que contribueix a reduir l’estrès oxidatiu i protegeix les cèl·lules. Ríos menciona que aquesta beguda és perfecta per mantenir els nivells de sucre a la sang estables, gràcies al seu baix índex glucèmic. La seva versatilitat també permet gaudir-ne sola o combinar-la amb fruita fresca i altres ingredients per crear batuts saludables.
Aquest producte de Lidl es presenta com una excel·lent opció per a qui busca alguna cosa més que una beguda refrescant. A més de les seves propietats hidratants, l’aigua de coco 100% natural és una beguda saludable i deliciosa. És perfecta per acompanyar qualsevol moment del dia, especialment a l’estiu.