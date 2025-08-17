El nutricionista Roberto Vidal anima a tastar aquest menjar de Mercadona

Mercadona continua sent un referent al mercat espanyol, amb productes que constantment guanyen popularitat entre els professionals de l'alimentació i les xarxes socials. Gràcies a les seves opcions pràctiques i saludables, la cadena s'ha convertit en una de les preferides dels consumidors que cerquen solucions fresques i ràpides.
Les darreres setmanes, diversos dels seus productes han estat destacats per nutricionistes i experts, que no dubten a recomanar-los per a una dieta equilibrada. A les seves xarxes socials, el nutricionista Roberto Vidal ha compartit recomanacions sobre aquest producte, ressaltant-ne els beneficis i propietats saludables.
Flocs de civada: una opció saciant i nutritiva
El nutricionista Roberto Vidal ha recomanat en diverses ocasions els flocs de civada de Mercadona com una opció perfecta per a qui cerca un snack saludable. En les seves publicacions, Vidal destaca la qualitat d'aquest producte, que aporta nombrosos beneficis per a la salut. És un aliment deliciós i molt útil per a qui cerca alguna cosa saciant, ja que la civada té la capacitat de mantenir-nos plens durant més temps.
La civada és una excel·lent font de fibra i un cereal de baix índex glucèmic, ajudant a mantenir els nivells de sucre a la sang estables. Vidal destaca que, gràcies a aquests nutrients, la civada es converteix en una alternativa perfecta per a qui vol controlar el seu pes de manera saludable, sense sacrificar el gust. El preu dels flocs de civada de Mercadona el converteix en un imprescindible de la teva dieta diària, només 1,90 euros els 800 grams.
Versatilitat i opcions per incorporar la civada a la dieta diària
Un dels avantatges més grans dels flocs de civada de Mercadona és la seva versatilitat. Aquest producte pot ser incorporat en diverses receptes, des d'esmorzars energètics fins a snacks ràpids. Es poden barrejar amb iogurt, fruita fresca o fruita seca o fins i tot utilitzar-los per preparar un deliciós batut.
Segons Vidal, la seva capacitat per adaptar-se a diferents preparacions fa que sigui fàcil integrar-los en qualsevol mena de dieta. Tant si la dieta és vegana, vegetariana o per a qui prefereix opcions baixes en calories, la civada és l'aliment perfecte.
Els flocs de civada no només ofereixen un gust agradable i una textura versàtil, sinó que també es presenten com una alternativa ràpida i nutritiva per a qualsevol moment del dia. Per això, Roberto Vidal recomana provar-los com a part d'una alimentació equilibrada, aportant energia sostinguda i beneficis a llarg termini per a la salut.