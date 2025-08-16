Confirmat: l'èxit de l'estiu és a Mercadona i ha deixat Lidl sense cap alternativa

Mercadona i els seus productes es viralitzen constantment a les xarxes i durant l'estiu, això augmenta. Els supermercats espanyols es converteixen en el centre d'atenció per als consumidors en aquesta època de l'any. I les cadenes competeixen per oferir el millor en qualitat i sabor.
Hi ha pocs que vulguin passar hores cuinant durant les onades de calor que assoten tot Espanya i són imprescindibles els menjars preparats. Mercadona ha sabut aprofitar l'ocasió per presentar un producte que ha arrasat en vendes. No es tracta d'alguna cosa completament nova, sinó d'un retorn triomfal: torna un dels seus productes estrella i ha deixat Lidl sense opcions.
Mercadona rellança el seu producte més buscat
El cachopo de boví amb pernil i formatge sense gluten és el producte estrella d'aquest estiu a Mercadona. Després del seu èxit passat, la cadena ha decidit tornar a posar-lo a la venda a la seva secció de frescos, mantenint la mateixa recepta que va captivar els consumidors. El seu format de 450g està pensat per compartir, cosa que el converteix en una opció perfecta per a menjars ràpids i saborosos sense complicacions.
Aquest cachopo, amb el seu farcit generós de pernil curat i formatge fos, es presenta amb un arrebossat cruixent que el manté lliure de gluten. Per aquest motiu, és ideal també per a qui pateix celiaquia. Amb un preu proper als 7,50 euros, ofereix una qualitat superior que compensa el seu cost i el posiciona com una alternativa ràpida i deliciosa davant d'altres plats més elaborats.
Simplicitat en la preparació i èxit assegurat
El que realment marca la diferència és la facilitat amb què es pot preparar aquest cachopo. No necessita passos complicats ni utensilis especials: n'hi ha prou de fregir-lo durant un parell de minuts per cada costat per obtenir un resultat perfecte. També es pot coure al forn o a la fregidora d'aire, però l'opció tradicional de fregir assegura la textura cruixent que tant agrada als consumidors.
La rapidesa en la seva preparació fa que sigui un producte ideal per a qui no té temps o ganes d'estar a la cuina. Aquesta combinació de sabor, facilitat i qualitat ha fet que el cachopo s'esgoti ràpidament de les prestatgeries de Mercadona. En un estiu calorós on el que més es busca són opcions ràpides i saboroses, Mercadona ha encertat de ple.