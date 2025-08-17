Carlos Ríos (34) siempre compra esta bebida en Lidl: 'Mucho mejor que las isotónicas'

Carlos Ríos, nutricionista y divulgador, ha sido uno de los que más ha hablado sobre los productos de Lidl en sus redes sociales. Destaca, constantemente, opciones que favorecen una alimentación equilibrada. En su reciente video, Ríos ha señalado algunos de los alimentos más saludables que la cadena ofrece.

Sin embargo, hay un artículo que ha destacado sobre los otros, en particular. Es uno que ha sido muy popular entre sus seguidores. La recomendación se basa en los beneficios de un producto que ha revolucionado las compras de verano por su calidad y características naturales.

| Instagram, Lidl, @carlosriosq, Montaje propio

El agua de coco 100% natural de Lidl: la opción preferida

El nutricionista Carlos Ríos no tiene dudas al recomendar el agua de coco 100% natural de Lidl. Destacándola como una alternativa mucho más saludable que las bebidas isotónicas tradicionales. Según Ríos, esta bebida es ideal para rehidratarse después de entrenar, porque contiene electrolitos naturales y azúcares que el cuerpo necesita tras el ejercicio.

A diferencia de las bebidas isotónicas, que están cargadas de azúcar y aditivos, el agua de coco es completamente natural y no tiene ingredientes innecesarios. Además de ser baja en calorías, el agua de coco 100% natural es rica en minerales como el potasio, magnesio y calcio.

Por lo anterior, es una excelente opción para mejorar la hidratación sin sacrificar la salud. Ríos también señala que, al ser un líquido mínimamente procesado, conserva sus propiedades esenciales. Y ello, la convierte en una bebida altamente nutritiva y refrescante.

| Lidl, Dean Drobot, Montaje propio

Los beneficios del agua de coco de Lidl

El agua de coco ofrece una hidratación rápida y es rica en antioxidantes, lo que contribuye a reducir el estrés oxidativo y protege las células. Ríos menciona que esta bebida es perfecta para mantener los niveles de azúcar en sangre estables, gracias a su bajo índice glucémico. Su versatilidad también permite disfrutarla sola, o combinarla con frutas frescas y otros ingredientes para crear batidos saludables.

Este producto de Lidl se presenta como una excelente opción para quienes buscan algo más que una bebida refrescante. Además de sus propiedades hidratantes, el agua de coco 100% natural es una bebida saludable y deliciosa. Es perfecta para acompañar cualquier momento del día, especialmente en verano.