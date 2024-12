Canvis en els horaris de Bonpreu per Nadal perquè els treballadors conciliïn

Bonpreu i Esclat sempre ha destacat pel seu compromís amb el benestar dels seus treballadors. La cadena catalana de supermercats no només ofereix productes de qualitat, sinó que també prioritza les condicions laborals de la seva plantilla.

Aquestes festes de Nadal, Bonpreu torna a mostrar el seu suport als empleats ajustant els horaris d'obertura per facilitar la conciliació familiar. Aquest gest no és nou a la companyia; any rere any, Bonpreu implementa horaris especials durant les festivitats nadalenques.

Això permet als treballadors gaudir de més temps amb les seves famílies sense descuidar el servei als clients. Tot i així, és important conèixer els horaris, ja que poden variar segons l'establiment. Bonpreu té diversos supermercats arreu del país i els horaris a cada localitat poden variar lleugerament.

Horaris diferents segons el supermercat

Si anem a la pàgina web oficial de Bonpreu i consultem els horaris dels pròxims dies, podrem veure que hi ha diferències en alguns locals depenent de la seva ubicació.

Mentre que alguns supermercats obriran el 24 de desembre fins a les 19:00 hores, altres mantindran l'horari habitual fins a les 21:00 hores. A més, el 25 i 26 de desembre (Nadal i Sant Esteve) els establiments romandran tancats en la majoria d'establiments.

Així mateix, hi ha diferències en els horaris del 31 de desembre. Alguns supermercats tancaran a les 19:00 hores, mentre que altres funcionaran fins a les 21:00 hores. L'1 i 6 de gener de 2025, dies festius assenyalats, els supermercats no obriran.

Consulta l'horari del teu establiment habitual

Per evitar sorpreses, és recomanable que els clients consultin els horaris del supermercat on solen fer les seves compres. Bonpreu facilita aquesta informació a través de les seves xarxes socials i pàgina web oficial. A més, cada establiment comunica de forma visible els canvis en els horaris, assegurant que els clients estiguin informats.

Aquestes mesures ajuden a gestionar millor les compres nadalenques. Els dies previs a festius solen concentrar més afluència de clients, per la qual cosa organitzar-se amb temps resulta clau.

Conciliació i agraïment als treballadors

L'esforç dels empleats durant la campanya nadalenca és inqüestionable. Bonpreu agraeix públicament la seva dedicació, com es veu en el seu comunicat oficial a les xarxes socials. La reducció d'horaris respon a la necessitat de donar als treballadors el descans merescut en aquestes dates especials.

La conciliació laboral i familiar és un dels pilars de l'empresa. Ajustar els horaris permet als empleats compartir més temps amb els seus éssers estimats, equilibrant així el ritme exigent de la campanya de Nadal.

Bonpreu demostra que és possible mantenir un servei de qualitat sense renunciar al benestar dels seus equips. Aquesta decisió no només beneficia els treballadors, sinó que també reforça la imatge d'una empresa compromesa amb les persones.