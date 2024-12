Ni el 'Gordo' ni el 'Niño', la loteria amb la qual pots guanyar més diners

El dia 22 de desembre pel matí tindrà lloc el sorteig del Gordo de Navidad. Se celebra des del Teatro Real de Madrid i va a càrrec dels Nens de San Ildefonso. Des de Televisió Espanyola i també a través de Ràdio Nacional d'Espanya i altres mitjans de comunicació, s'emetrà íntegrament el sorteig. Si no fos per la música habitual dels més petits quan van sortint els noms, el sorteig seria molt avorrit. Gràcies a això té un encant especial.

'Gordo' de Nadal: la Loteria Nacional

Expliquem a continuació quins són els valors de cada premi del sorteig del Gordo Nadal que té lloc el 22 de desembre:

| ACN

Primer Premi (El 'Gordo'): 4.000.000 euros a la sèrie (400.000 euros al dècim).

Segon Premi: 1.250.000 euros a la sèrie (125.000 euros al dècim).

Tercer Premi: 500.000 euros a la sèrie (50.000 euros al dècim).

Quarts Premis (2 premis): 200.000 euros a la sèrie (20.000 euros al dècim).

Quints Premis (8 premis): 60.000 euros a la sèrie (6.000 euros al dècim).

Pedrea: 1.000 euros a la sèrie (100 euros al dècim).

Aproximacions i reintegraments: quantitats variables segons proximitat al número guanyador.

| ACN

El 'Niño', un sorteig d'any nou

Primer Premi: 2.000.000 euros a la sèrie (200.000 euros al dècim).

Segon Premi: 750.000 euros a la sèrie (75.000 euros al dècim).

Tercer Premi: 250.000 euros a la sèrie (25.000 euros al dècim).

Igual que en l'anterior sorteig, també hem de tenir en compte les aproximacions, el reintegrament, les desenes i les centenes.

Altres sortejos de Loteria

És tradicional, bonic i festiu jugar a la loteria per Nadal. És habitual comprar dècims del Gordo o del Niño, que se celebra en Reis, a cap d'any. Però no són els únics sortejos. Hi ha altres productes de loteria nacional que donen molt més diners invertint menys diners. Aquí cal invertir 20 euros per guanyar el Gordo de 400.000 euros.

Jugant a la Primitiva, Gordo de la Primitiva o Euromillones es pot aconseguir molt més diners amb apostes d'1 euro en el cas de la primera, 1,50 euros en el cas de la segona i 2 euros en el cas de la tercera.

D'aquesta manera, en la data de redacció d'aquesta notícia, Euromillones té un pot acumulat de 17 milions d'euros. La Primitiva de 20 milions d'euros i El Gordo de la Primitiva de 8,9 milions d'euros.