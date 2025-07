CaixaBank segueix els passos de Banco Santander, BBVA i Unicaja amb Bizum

En un moment en què Europa intensifica la seva aposta per l'autonomia financera, els pagaments digitals es consoliden com a motor de canvi. Només el 2024, les transaccions instantànies van representar més del 65 % del total a Espanya, Itàlia i Portugal, impulsades per plataformes nacionals com Bizum, MB WAY o Bancomat Pay.

Paral·lelament, aliances paneuropees com EuroPA i la Iniciativa de Pagaments Europea (EPI) busquen interconnectar aquests sistemes i reduir la dependència de xarxes com Visa o Mastercard.

Què implica la connexió de CaixaBank i imagin amb Bizum internacional

Des del 15 de juliol de 2025, els clients de CaixaBank i imagin poden enviar i rebre diners de manera instantània a Portugal, Itàlia i Andorra utilitzant Bizum, només introduint el número de telèfon del destinatari. Aquesta millora forma part del projecte EuroPA, que ja interconnecta més de 50 milions de clients i 186 entitats financeres a Europa.

| Canva Pro, Studioroman, ChatGPT

El procediment no canvia: selecciones el contacte, introdueixes l'import i els diners arriben de seguida, amb els mateixos estàndards de seguretat i fiabilitat que als Bizums nacionals.

El pas de CaixaBank després de Santander, BBVA i Unicaja

CaixaBank és la quarta gran entitat espanyola que activa Bizum internacional. Santander ho va fer el 10 de juny, BBVA el 30 de juny i Unicaja el 9 de juliol. Ara, amb la incorporació de CaixaBank–que suma uns 20 milions de clients i és el banc més gran del país–la iniciativa guanya impuls. S'anticipa que Sabadell, Bankinter o Abanca s'hi afegiran els pròxims mesos.

EuroPA i la interconnexió paneuropea en ple auge

Aquesta integració forma part d'un esforç més gran: EuroPA va sorgir el 2023 amb l'aliança de Bizum, Bancomat i MB WAY i des de l'abril de 2025 ofereix pagaments transfronterers entre Espanya, Itàlia, Portugal i Andorra. Al juny s'hi van unir Grècia, Polònia i els països nòrdics, reforçant la seva cobertura.

| CaixaBank, redes

A finals de juny, EuroPA i l'EPI es van comprometre a col·laborar per assolir una veritable interoperabilitat transcontinental en 15 països. Aquesta estratègia busca construir una alternativa sòlida i europea a les plataformes extracomunitàries.

Revolut ja s'avança amb un “Bizum europeu” propi, previst per a finals de 2025, amb acords amb Bizum, iDeal, Blik, Wero i altres sistemes nacionals. Tanmateix, la banca tradicional aposta per interconnectar les seves infraestructures i reforçar la sobirania financera europea.

Impacte en usuaris i banca

Per als usuaris de CaixaBank i imagin, això representa una comoditat immediata: eliminació de comissions, rapidesa i simplicitat. A més, enforteix l'estratègia de fidelització de l'entitat. A nivell macro, contribueix a l'avenç cap a una unió de pagaments europea, on l'euro digital —encara en fase exploratòria— podria trobar un ecosistema robust d'acceptació.

| pixelfit, ChatGPT, jhan tan de jhan tan's

No obstant això, molts desafiaments persisteixen. La competència amb iniciatives com Wero (EPI) i la fragmentació actual del mercat podrien alentir el procés. A més, el consens entre bancs serà clau per mantenir connexions fluides i segures a tots els països.

En resum, l'adopció de Bizum internacional per part de CaixaBank i imagin consolida un moment decisiu en els pagaments digitals a Europa. Reforça la tendència cap a la interconnexió de sistemes nacionals, millora l'experiència d'usuari i reforça l'aposta per una infraestructura financera europea més integrada i autònoma.