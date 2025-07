El cadell que creu que és una gallina

Fa pocs dies, un compte de Twitter va compartir un vídeo en què, després de sentir-se clarament el "cloqueig" d'una gallina, un cadell aixeca el cap i emet un so sorprenentment similar. No es tracta d'un lladruc normal, sinó d'un intent conscient de reproduir-lo. El format del clip—amb reacció immediata del cadell—va enganxar el públic gràcies a la seva espontaneïtat i naturalitat.

Què passa realment? Resposta instintiva i aprenentatge social

Des d'un punt de vista etològic, els gossos són capaços de modular les seves vocalitzacions en funció de sons de l'entorn. Això està documentat en certs estudis d'aprenentatge vocal en cadells. Un animal que percep un estímul audible (com una gallina) pot intentar reproduir-lo, sobretot si és jove i curiós.

A més, si a l'entorn hi ha gallines com a mascotes o en una granja domèstica, és habitual que es produeixi aquest tipus d'imitació. El cadell no “confon” ser una gallina, però respon socialment aprofitant aquest so per integrar-se al grup.

| TikTok, XCatalunya

Reaccions a les xarxes socials

A Puppies, un usuari va publicar captures del vídeo amb el títol “Aquest gos és una gallina”, rebent comentaris enginyosos.

Aquestes bromes reflecteixen com l'inesperat connecta amb l'humor d'internet, però també suggereixen una lectura instintiva: els animals interactuen entre ells de maneres que sorprenen els humans.

D'altra banda, a TikTok han circulat vídeos de gossos i gallines jugant o passejant junts, com en un on s'amaguen mútuament. En tots els casos s'aprecia una coexistència tranquil·la, sense agressivitat, la qual cosa reforça la idea que aquest imitar gallina té origen en la curiositat canina, més que en confusió animal.

No són imatges inèdites

Aquest episodi no és aïllat. Des de sempre, gossos que conviuen amb gallines mostren comportaments vocals sincronitzats. L'aprenentatge per imitació és habitual: cadells que s'enfronten a sons nous, experimenten replicar-los simplement per explorar-los.

Cal destacar que les gallines, en emetre sons com cloqueigs o “piu”, poden influir vocalment el seu “grup”: un gos jove seguint aquest patró vocal pot produir resultats inesperadament semblants.

| XCatalunya, @PuppiesIover

A més, la ciència de l'ensinistrament explica que aquestes imitacions es reforcen—ja sigui amb rialles humanes, atenció o recompenses—una cosa que sol passar quan el vídeo es viralitza.