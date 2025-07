Així pots ampliar el límit de la teva targeta de crèdit a Banco Santander

La banca per Internet avança amb rapidesa. Cada vegada més clients valoren la immediatesa i el control que ofereix fer-ho tot des del mòbil. Segons el Banco de España, en el primer semestre de 2025 es va registrar un creixement del 12 % en operacions digitals en entitats espanyoles.

En aquest context, Banco Santander ha introduït una millora que respon a una necessitat recurrent. Poder augmentar els límits de targeta sense acudir a la sucursal, especialment útil en situacions inesperades, com desplaçaments o imprevistos.

Santander permet augmentar límits en dèbit

El 14 de juliol de 2025, Banco Santander va anunciar que els clients poden modificar els límits diaris de les seves targetes de dèbit o crèdit directament des de l'app o la banca en línia. Fins ara, això requeria visites a oficines o trucades telefòniques. Ara tot és digital i a l'instant.

Hi ha dos límits principals que pots ajustar:

Compres diàries: fins a 6 000 € Retirades en caixers: fins a 3 000 € diaris

La modificació es fa en pocs passos, amb autenticació mitjançant Firma Electrònica, cosa que reforça la seguretat de l'operació.

Com ajustar els límits de la teva targeta des de l'app i el web

Modificar els límits de la teva targeta a Banco Santander és un procés intuïtiu i ràpid, pensat perquè qualsevol client ho pugui fer sense complicacions. Per a qui prefereix utilitzar l'app mòbil, el procediment comença accedint a la posició global i seleccionant la targeta concreta sobre la qual vol fer el canvi. Dins del llistat de moviments apareix, de manera destacada, l'opció “Modificar límits”.

En aquell moment, l'usuari pot introduir els nous imports tant per a compres com per a retirades en caixer, segons la seva necessitat. La confirmació final sempre exigeix l'ús de la Firma Electrònica, cosa que garanteix que l'operació es fa amb la màxima seguretat.

En el cas de qui opta pel web oficial, el procés manté la mateixa senzillesa. Després d'iniciar sessió a la banca en línia, només cal dirigir-se a l'àrea de “Comptes i targetes” o a la secció de posició global. Des d'allà, el client selecciona la targeta i, a la part inferior dreta de la pantalla, troba l'accés per modificar els límits establerts. Igual que a l'app, la validació del canvi requereix introduir la Firma Electrònica, un pas fonamental per evitar qualsevol incidència o manipulació indeguda.

Aquest sistema de doble autenticació i verificació reforça la seguretat de les operacions digitals. Permet ajustar els topalls de manera personalitzada, evitant desplaçaments a la sucursal i guanyant en autonomia i agilitat. La gestió digital de límits s'ha convertit en una de les opcions més valorades per qui cerca immediatesa i control en les seves finances diàries.

Per què aquesta millora és rellevant ara?

La mesura arriba en un moment en què el turisme d'estiu i les principals rebaixes encara estan en marxa. En vacances, molts clients poden necessitar ampliar topalls per compres d'equipatge, reserves o lloguers. En mudances o grans despeses inesperades, comptar amb l'opció d'augmentar temporalment el límit sense tràmits addicionals aporta gran tranquil·litat.

A més, reforça l'aposta de Santander per l'autonomia digital de l'usuari. Ja no cal acudir a una oficina ni esperar. N'hi ha prou amb una connexió segura i la Firma Electrònica, la gestió de la qual també es pot actualitzar pels mateixos canals d'ajuda.

Riscos i recomanacions per a un ús responsable

Un límit alt implica més exposició davant un possible frau. Per això, recomanem sempre revisar moviments amb regularitat. Ajustar límits segons necessitat, no mantenir-los permanentment al màxim, i aprofitar els bloquejos temporals o el control per geolocalització si viatges.

No és un mer ajust tècnic, sinó una resposta a tendències globals. La banca tradicional competeix amb neobancs àgils, i aquest tipus de funcionalitats poden definir la preferència de l'usuari.