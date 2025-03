Caixabank a punt de posar en marxa un servei que molts esperaven

per Pol Nadal

En un context on la inclusió financera s'ha convertit en una prioritat per a les entitats bancàries, CaixaBank ha fet un pas significatiu en implementar un servei que respon a les necessitats d'un col·lectiu històricament desatès.​

| CaixaBank

SVisual: Un servei pioner per a la comunitat sorda

CaixaBank ha anunciat la finalització del desplegament del servei de videointerpretació en llengua de signes, denominat SVisual, en totes les seves oficines durant aquest mes de març de 2025. Aquest servei, totalment gratuït, permet als clients amb discapacitat auditiva rebre informació sobre productes i serveis financers mitjançant un sistema de videointerpretació simultània en llengua de signes, facilitat per intèrprets especialitzats. La iniciativa busca eliminar les barreres de comunicació, millorar la transparència i fomentar l'autonomia d'aquest col·lectiu en les seves interaccions bancàries.​

Els clients interessats poden sol·licitar aquest servei a través d'un correu electrònic al seu gestor o mitjançant l'aplicació CaixaBankNow. Es recomana realitzar la sol·licitud amb 24 a 48 hores d'antelació per garantir la disponibilitat de l'intèrpret.​

Compromís amb l'accessibilitat i la inclusió financera

La implementació de SVisual s'emmarca en el compromís de CaixaBank amb l'accessibilitat i la inclusió financera. A més d'aquest servei, l'entitat ha adaptat el 88% de les seves oficines per eliminar desnivells i ha incorporat rampes i elevadors. Tots els seus caixers automàtics són accessibles, oferint facilitats visuals, sonores i tàctils, i més de 8.000 d'ells disposen de vídeos d'ajuda en llengua de signes.​

Així mateix, CaixaBank ha llançat, en col·laboració amb el Grup Social ONCE, una targeta en braille disponible en totes les seves oficines des de novembre de 2024, facilitant les transaccions financeres a persones amb discapacitat visual.​

| CaixaBank

El panorama de l'accessibilitat bancària a Espanya

La iniciativa de CaixaBank se suma als esforços d'altres entitats financeres per millorar l'accessibilitat dels seus serveis. Per exemple, Banco Santander ha adaptat més del 80% de les seves sucursals i està treballant en incorporar sistemes de videointerpretació en les seves oficines i serveis d'atenció telefònica per a persones sordes.

Per la seva banda, BBVA ha adaptat les operatives més freqüents de la seva aplicació i pàgina web perquè puguin ser interpretades per lectors de veu, facilitant el seu ús autònom per persones amb deficiències visuals.​

Aquestes iniciatives reflecteixen una tendència creixent en el sector bancari espanyol cap a la inclusió i accessibilitat, reconeixent la importància d'oferir serveis financers adaptats a les necessitats de tots els clients.