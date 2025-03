Fins al 17 de març: Oli d'oliva verge extra català amb la segona unitat al 50%

L'oli d'oliva verge extra és, sens dubte, un dels ingredients clau a les cuines catalanes. No només pel seu reconegut valor nutricional, sinó pel protagonisme que té en la gastronomia local. De fet, Catalunya és un dels països amb major consum d'oli d'oliva d'alta qualitat.

Amb aproximadament un 80% de llars optant regularment per olis verge extra de proximitat, segons dades recents del sector alimentari. Davant aquesta realitat, les cadenes de supermercats catalanes han optat per estratègies cada cop més centrades a promoure productes locals i d'alta qualitat.

Aplicant promocions atractives per fidelitzar clients i facilitar l'accés a aquests productes gourmet. Seguint aquesta línia, fins al 17 de març, Bonpreu i Esclat llancen una oferta especialment interessant en un dels productes estrella del mercat català. L'oli d'oliva verge extra Llegat Priordei, una referència que ja compta amb prestigi i reconeixement entre els consumidors locals més exigents.

Detalls d'una promoció irresistible

La proposta comercial que presenta Bonpreu en aquesta ocasió destaca per oferir la segona unitat d'aquest apreciat oli a meitat de preu. En xifres concretes, la primera ampolla d'oli d'oliva verge extra Llegat Priordei, de 500 ml, té un preu habitual de 8,49 euros. Amb aquesta promoció, en adquirir dues unitats, la segona ampolla surt a tan sols 4,25 euros, cosa que suposa un preu mitjà per ampolla de només 6,37 euros.

Aquesta estratègia, coneguda en el sector com "segona unitat al 50%", és especialment atractiva per al consumidor perquè permet abastir-se de productes premium a preus molt més competitius. No és casual que aquesta sigui una de les promocions preferides del públic català. Especialment en productes que, com l'oli, es consumeixen de manera habitual a les llars i s'emmagatzemen fàcilment.

Qualitat i proximitat: Oli Llegat Priordei

L'oli d'oliva verge extra Llegat Priordei es caracteritza pel seu sabor intens, equilibri perfecte entre picant i amarg. I per la seva elaboració a partir d'olives acuradament seleccionades al territori català. Es tracta d'un producte amb denominació d'origen, altament valorat per aquells que busquen portar a les seves taules olis autèntics, amb personalitat pròpia i elaborats de manera tradicional.

L'oli Llegat Priordei és especialment recomanat per amanir en cru amanides, verdures rostides o pa amb tomàquet. A més, per les seves qualitats organolèptiques superiors, és ideal per realçar els sabors de carns a la brasa, peixos al forn o arrossos mediterranis. La seva presentació en ampolla de 500ml és, a més, pràctica i elegant, cosa que converteix aquest oli en una opció atractiva tant per a ús domèstic com per a regal.

Consells per treure profit de la promoció

Aprofitant aquesta promoció disponible fins al 17 de març, una bona idea seria adquirir més d'una parella d'ampolles, ja que es tracta d'un producte amb llarga vida útil. A més, és recomanable emmagatzemar-lo en un lloc fresc i fosc per conservar totes les seves propietats organolèptiques intactes.

Quant a l'ús gastronòmic, una suggerència interessant és combinar aquest oli en receptes clàssiques catalanes. Com l'escalivada o una esqueixada de bacallà, plats en què la qualitat de l'oli cobra protagonisme absolut. També pots utilitzar-lo per preparar amaniments frescos per a amanides, simplement barrejant-lo amb vinagre balsàmic, mel i un toc de mostassa antiga.