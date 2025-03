El cadell de Beagle que se supera a si mateix pujant unes escales

per Iker Silvosa

Les xarxes socials han tornat a fer de les seves amb un nou vídeo que ha enterneït milers de persones. Es tracta d'un petit cadell de Beagle que enfronta un desafiament aparentment simple, però que per a ell representa una gran gesta: pujar dos esglaons de la seva nova llar. El vídeo, compartit al compte de Twitter @PuppiesTlover amb crèdits a @Beagles4Ever a Instagram, mostra la perseverança del gosset en el seu intent de superar aquest obstacle.

El vídeo comença amb el cadell acostant-se a les escales. Les seves potes curtes i el seu cos petit li dificulten fer el salt que el porti fins al primer esglaó. Ho intenta diverses vegades, tantejant la vora amb les seves potetes davanteres, però sense aconseguir impulsar-se prou. En cada intent, el cadell sembla avaluar la situació amb deteniment, sense perdre l'energia ni la motivació.

| Canva

Malgrat les dificultats, no es rendeix. Mou la seva cua amb entusiasme i prova diferents formes de pujar. A vegades sembla frustrat, però ràpidament torna a intentar-ho amb renovades forces. Finalment, després de diversos intents, aconsegueix impulsar-se prou i puja el primer esglaó. Però la prova no ha acabat: encara li queda un més.

La determinació d'un cadell

Pujar escales és una de les primeres proves físiques que enfronten els cadells en el seu desenvolupament. En aquest cas, el petit Beagle demostra una gran determinació i esperit de superació. El seu instint d'exploració i el seu entusiasme l'impulsen a no rendir-se, quelcom característic d'aquesta raça. Els Beagles són coneguts per la seva energia, intel·ligència i el seu caràcter curiós, cosa que els converteix en gossos aventurers des de ben petits.

El vídeo es converteix en un reflex de la perseverança i l'esforç, quelcom que molts han trobat inspirador. Finalment, amb un últim intent ple d'emoció, el cadell aconsegueix superar el segon esglaó i arriba al cim. La seva reacció és pura felicitat, movent la cua amb entusiasme després d'haver aconseguit el que semblava impossible.

Les imatges han causat sensació a les xarxes socials, on els vídeos de gossos i gats solen ser els més compartits. En aquest cas, la combinació de tendresa, esforç i èxit ha estat la clau perquè aquest vídeo es viralitzi.

Aquest petit Beagle ens recorda que, amb determinació, qualsevol desafiament es pot superar, sense importar com de gran pugui semblar. I encara que per a molts pujar un esglaó pugui ser quelcom trivial, per a aquest cadell va ser un assoliment gegantí, que sens dubte va marcar l'inici de moltes més aventures a la seva nova llar.