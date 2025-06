CaixaBank patrocina un equip de futbol... i no és català

En un escenari econòmic marcat per la reactivació del creixement i la creixent competència en el sector bancari, les entitats financeres han incrementat la seva aposta pel patrocini esportiu. Aquest tipus d'inversió és vista no només com una via de visibilitat, sinó també com un mecanisme de fidelització i impuls comercial.

Segons un estudi de Strock Consulting, els bancs a Espanya mantenen més de 330 contractes de patrocini amb diferents disciplines esportives, destacant el futbol amb 74 acords, cosa que confirma la seva rellevància com a eina estratègica per arribar a públics locals.

En aquest context, CaixaBank ha intensificat la seva presència en l'àmbit esportiu nacional. La seva campanya sota l'etiqueta #ElFútboldetodos persegueix no només l'exposició de marca, sinó també la generació d'oportunitats comercials i una connexió real amb els aficionats.

| YouTube

El 2024, aquesta estratègia havia desembocat en la signatura de patrocinis amb el 80 % dels equips de Primera Divisió masculina, incloent-hi 14 entitats, i amb 17 clubs de Segona, a més de nou equips femenins.

Un club madrileny que no és el Real Madrid

El passat 8 de juny de 2022, en una cerimònia celebrada a l'Estadi Fernando Torres de Fuenlabrada, CaixaBank i el Club de Futbol Fuenlabrada van materialitzar un acord que converteix el banc en patrocinador oficial.

Tot i que el club juga a Primera RFEF i té molts problemes per conservar la categoria, amb aquest acord es pretén un enfortiment institucional, oferint suport econòmic, visibilitat a les instal·lacions i canals de comunicació, i la creació conjunta d'accions promocionals.

| DAPA Images, XCatalunya, Luis Parés

El director territorial de CaixaBank a Madrid Sud, Juan Luis Vidal, va assenyalar que el conveni obre "un ampli ventall de possibilitats" per explorar nous camps de col·laboració que beneficiïn directament l'afició local, mentre que Jonathan Praena, president del CF Fuenlabrada, va destacar l'orgull de créixer al costat de CaixaBank.

CaixaBank i la seva aposta per expandir mercat fora de Catalunya

Més enllà d'una mera extensió de presència, aquesta iniciativa respon a una estratègia de diversificació territorial. Després de reforçar els seus lligams amb clubs catalans i impulsar esdeveniments al País Valencià, com el patrocini del Nàstic de Tarragona o col·laboracions a la America's Cup, CaixaBank ha consolidat també la seva presència a Madrid, patrocinis inclosos a la capital amb Atlético, Getafe i Leganés.

CaixaBank vol consolidar una imatge basada en els valors de l'esport: esforç, lideratge, superació i treball en equip. En crear experiències úniques al voltant dels clubs, l'entitat afavoreix la percepció de proximitat i confiança.

| CaixaBank, XCatalunya, Canva de Imantoo

La vinculació emocional amb el club es converteix alhora en fidelitat cap a l'entitat financera. El banc no només busca visibilitat promocional, sinó també la transformació dels aficionats en clients a través d'una oferta rellevant i adaptada al seu context.