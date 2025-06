Estalvia gairebé 40 euros amb un lot de Bonpreu per a una revetlla de Sant Joan inoblidable

En els últims anys, la celebració de la Nit de Sant Joan ha evolucionat a Catalunya i altres regions, no només com una de les festes populars més intenses, sinó també com una oportunitat per explorar noves tendències de consum. Cada cop més consumidors planifiquen amb antelació les seves compres per gaudir de trobades familiars i d'amics, prioritzant la qualitat i l'estalvi

Les cadenes de supermercats han respost a aquest comportament amb lots especials i promocions exclusives, adaptant-se a la creixent demanda d'experiències gastronòmiques completes i assequibles.

La digitalització del comerç i l'auge de les compres online han impulsat la creació de packs temàtics per a esdeveniments concrets. Segons diversos estudis de mercat, els consumidors valoren cada cop més les propostes tancades que combinen productes gurmet i begudes festives a un preu competitiu

| Canva Pro, Bonpreu

Aquest any, Bonpreu i Esclat ha llançat una promoció especialment dissenyada per a la revetlla de Sant Joan que s'alinea perfectament amb aquesta tendència: un lot estalvi amb productes seleccionats i un descompte notable, disponible només a la seva botiga online

Bonpreu aposta pels lots estalvi

Comprar online no és només una qüestió de comoditat; per a molts consumidors, també és sinònim d'obtenir accés a ofertes exclusives que rarament es troben a la botiga física. Bonpreu ha consolidat la seva presència al canal digital oferint lots temàtics que simplifiquen la preparació de celebracions com la revetlla de Sant Joan, on l'estalvi és un factor clau

El lot estrella d'aquest mes n'és una bona mostra. Pensat per a grups o famílies que volen gaudir de productes de qualitat sense renunciar a l'economia domèstica, inclou tres ampolles de cava Parxet Cuvée (0,75 l) i una peça de paleta de porc ibèric LEGADO (750 g, 50% raça ibèrica)

| Bonpreu, XCatalunya, Canva

Tot plegat per 49,95 euros, cosa que representa un estalvi del 43% respecte al preu habitual (87,85 euros). Aquesta reducció, que frega els 40 euros, converteix el pack en una de les millors opcions per a qui vol optimitzar el seu pressupost sense sacrificar la qualitat de la seva taula

L'oferta, que estarà vigent fins al 30 de juny de 2025, només es pot adquirir a través de la botiga online de Bonpreu i Esclat, reforçant així el paper de la compra digital a la campanya de Sant Joan. L'aposta per lots exclusius respon al desig del client de trobar solucions fàcils i atractives per a celebracions col·lectives, evitant cues i garantint la disponibilitat de productes

Un lot amb un preu increïble

La selecció de productes que componen aquest lot no és casual. El cava Parxet Cuvée és un dels més reconeguts de la seva gamma, perfecte per brindar en una nit plena de tradició i alegria. La seva bombolla fina i persistent acompanya perfectament entrants i plats festius, a més de maridar molt bé amb embotits i formatges

La paleta de porc ibèric LEGADO, per la seva banda, afegeix un toc gurmet a qualsevol taula. Elaborada a partir de porcs de raça ibèrica i curada amb cura, és ideal per tallar en llesques fines i servir com a protagonista d'una taula d'embotits o com a ingredient principal en canapès i entrepans especials. La combinació d'aquests productes respon a la tendència de buscar experiències gastronòmiques autèntiques, fàcils de compartir i capaces de sorprendre els convidats

Bonpreu a favor dels seus clients

Bonpreu i Esclat manté així la seva estratègia de fidelització, apostant per la innovació i el coneixement de les necessitats dels seus clients. En un context on l'experiència de compra s'ha tornat fonamental, els lots estalvi i les promocions exclusives online marquen la diferència en la percepció de la marca