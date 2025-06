El silenci de Bonpreu que posa en dubte el seu compromís amb els agricultors catalans

per Pol Nadal

Ahir us vam explicar la presència de síndria wom en alguns supermercats del grup Esclat Bonpreu. És una síndria amb un color més ataronjat, diferent del color vermell al qual estem acostumats. Els amants de la fruita celebraven l'existència d'aquest producte, però altres s'adonaven del preu elevat. 5 euros per mitja síndria. És a dir, 10 euros la síndria sencera.

Origen desconegut

El segon debat va sorgir sobre l'origen de la síndria. Alguns usuaris de xarxes socials es preguntaven on s'ha cultivat el producte i Bonpreu responia: "és origen Espanya". Aleshores la pregunta és clara: què és Espanya? Si Catalunya és Espanya, això vol dir que és de productors catalans?

No ho sembla. A la pregunta de si era d'origen Catalunya, la resposta de Bonpreu Esclat va ser clara: el silenci. És a dir, no hi va haver resposta.

La importància de la procedència i la transparència

Avui dia, el consumidor català està més informat que mai i exigeix conèixer el recorregut de cada aliment que compra. Més enllà de l'etiqueta "origen Espanya", la pregunta que plana a l'ambient és: s'està apostant realment pels productors catalans, o es prioritzen els grans proveïdors nacionals en funció del preu o el volum?

Bonpreu i Esclat compta amb una reputació sòlida per la seva aposta pels productes de proximitat en la majoria de categories, però episodis com el que s'ha viscut a Twitter poden erosionar la confiança generada al llarg dels anys. La transparència s'ha convertit en un factor clau de fidelització, i la manca d'una resposta concreta deixa en evidència una oportunitat perduda per reforçar aquest compromís davant la seva pròpia comunitat de clients.

| Bonpreu

Des d'una perspectiva d'experiència de client, les xarxes socials juguen un paper fonamental en la percepció de marca. No respondre amb claredat a les inquietuds dels consumidors és un risc que pot derivar en una pèrdua de credibilitat. A més, els supermercats que aposten per la diferenciació en base a la procedència i el producte local han de cuidar especialment aquests detalls.

Malestar dels consumidors

Casos com el de la síndria demostren que encara queda feina per fer en matèria de comunicació i transparència. No n'hi ha prou amb esmentar un origen genèric: el client vol saber si està contribuint, amb la seva compra, a sostenir el camp català.