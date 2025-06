La dada de CaixaBank que tranquil·litza els seus clients

CaixaBank està travessant un dels moments més dolços de la seva història. Aquest 2025, l'entitat no només ha refermat el seu lideratge en el sector financer espanyol, sinó que també ha estat reconeguda a nivell internacional com a referent en banca privada. El que semblava un any prometedor ha acabat sent un d'absolutament imparable.

El prestigiós certamen Global Private Banking Awards, organitzat per la revista britànica Euromoney, ha concedit a CaixaBank el títol de “Millor Entitat de Banca Privada a Espanya” per tercer any consecutiu. Un reconeixement que no ha fet més que confirmar el que molts ja sabien: CaixaBank no té rival en el seu sector.

Una pluja de premis per a l'entitat espanyola

Però això no va ser tot. En la darrera gala celebrada a Londres, CaixaBank Banca Privada també va ser distingida com a “Millor Entitat per a grans patrimonis (UHNW)” i com a “Millor Entitat per a serveis de family office a Espanya”. Aquests reconeixements, per segon any consecutiu, consoliden una estratègia de creixement sostingut, amb una visió de llarg termini i un fort compromís amb els seus clients.

Mentrestant, la seva filial portuguesa BPI no es va quedar enrere: quatre guardons en territori lusità van elevar a set el nombre total de premis rebuts pel grup CaixaBank en aquesta edició. Un rècord històric que va deixar clara l'ambició i solidesa del projecte.

Un model basat en proximitat, innovació i resultats

L'èxit de CaixaBank no s'explica només per les seves xifres. La clau està en el seu model: una combinació única d'atenció personalitzada, assessorament expert i tecnologia capdavantera. L'entitat ha sabut adaptar-se a les noves necessitats del client modern sense perdre el tracte humà que caracteritza la seva marca.

Els clients de banca privada reben propostes adaptades a la seva situació, amb solucions que van des de la gestió de patrimonis fins a la planificació familiar o la successió empresarial. Tot això gestionat per professionals altament qualificats que acompanyen cada client amb una estratègia pròpia.

La revolució digital que marca la diferència

Un dels punts forts de CaixaBank és, sens dubte, la seva aposta per la transformació tecnològica. En els Wealth Tech Awards 2025, atorgats per Professional Wealth Management del grup Financial Times, l'entitat va ser guardonada com a “Millor Entitat de Banca Privada Digital d'Europa”.

Aquests guardons internacionals reflecteixen una realitat que molts clients ja experimenten dia a dia: aplicacions intuïtives, gestió en línia avançada, signatures digitals segures i accés immediat al seu assessor personal des de qualsevol lloc. CaixaBank no només s'adapta al futur, sinó que el dissenya.

Però hi ha quelcom que encara no sabies…

Més enllà dels premis, els titulars i el reconeixement, CaixaBank ha fet aquest any un pas silenciós però decisiu, que ben pocs coneixen… fins ara. Mentre altres entitats se centren exclusivament en grans patrimonis, CaixaBank ha llançat una iniciativa interna per traslladar part de l'experiència de banca privada als seus clients convencionals.

Això significa que, des d'aquest estiu, qualsevol client estàndard podrà gaudir d'eines avançades de planificació financera, productes exclusius adaptats i seguiment personalitzat, tot gràcies a una plataforma híbrida digital i presencial que l'entitat ha posat en marxa sense fer gaire soroll.

El gir inesperat que ho canvia tot

Aquesta democratització parcial dels serveis de banca privada és un moviment agosarat que podria revolucionar el sistema bancari a Espanya. Per primera vegada, CaixaBank posa a l'abast de milions de clients una experiència que, fins ara, estava reservada a una elit.

I ho fa sense cost afegit, com a part del seu compromís de ser un banc proper, innovador i humà. Així, CaixaBank no només ha guanyat premis aquest 2025: ha marcat un abans i un després. Perquè la veritable gran notícia no és que sigui líder… sinó que ha decidit compartir el seu èxit amb tothom.