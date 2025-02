Caixabank ho té clar: El que passarà amb el preu dels pisos el 2025

A mesura que ens endinsem en el 2025, el panorama del mercat immobiliari a Espanya es perfila amb matisos interessants i desafiaments latents. Recents pronòstics de Caixabank, elaborats des del seu centre d'estudis, han generat expectatives sobre el comportament del preu dels pisos, assenyalant una tendència expansiva en l'evolució tant de les transaccions com dels valors immobiliaris.

Context econòmic i dinàmiques del mercat immobiliari

En els últims anys, el sector immobiliari espanyol ha viscut una transformació marcada per la recuperació econòmica i la reactivació del consum familiar. Encara que la desacceleració observada en el 2023 va reflectir una reducció en el nombre de vendes, els preus es van mantenir resistents, cosa que va evidenciar una demanda subjacent robusta. Les autoritats i analistes coincideixen que el desequilibri entre l'oferta i la demanda continua sent un dels factors determinants en l'evolució del sector.

El mercat actual es beneficia d'un entorn de tipus d'interès en descens i d'una millora en el poder adquisitiu de les famílies, factors que han impulsat el dinamisme en les transaccions. No obstant això, malgrat aquest repunt en l'activitat, persisteixen desafiaments estructurals, especialment a les grans ciutats on la competència per un habitatge digne i assequible s'intensifica.

| ACN

La confluència d'aquests elements ha portat que organismes financers, com el de Caixabank, elaborin pronòstics que no només analitzin el comportament històric, sinó que també contemplin escenaris futurs de mitjana durada.

Pronòstic de Caixabank per al 2025

L'informe de Caixabank Research se centra en la projecció d'un mercat en plena fase expansiva durant el 2025. Segons aquesta anàlisi, s'espera que l'any es consolidi amb al voltant de 650.000 operacions immobiliàries, una xifra que guarda similitud amb l'activitat registrada en anys recents, com el 2022. A més, es preveu que es realitzin aproximadament 135.000 operacions d'obra nova, cosa que indica un dinamisme considerable en la construcció i en l'oferta habitacional.

No obstant això, l'anàlisi adverteix que l'oferta d'habitatges podria quedar endarrerida davant la creació de noves unitats. Aquesta possible escassetat en l'inventari disponible té el potencial de generar una pressió alcista en els preus, replicant en certa mesura la pujada observada en el 2024.

La clau, segons Caixabank, rau en el persistent desajust entre la demanda d'habitatge i la capacitat del mercat per oferir solucions adequades, cosa que es tradueix en un augment progressiu dels valors immobiliaris.

| CaixaBank, golubovy

Cal destacar que, encara que s'anticipa una reducció en els tipus d'interès i una recuperació en el poder adquisitiu, aquests factors podrien veure's contrarestats pel marge estret entre l'oferta i la demanda. En aquest sentit, l'anàlisi subratlla que el preu dels pisos estarà fortament condicionat per aquest desequilibri, cosa que podria comportar complicacions addicionals en l'accés a l'habitatge, especialment a les àrees metropolitanes on la demanda és històricament alta.

Implicacions per a l'accés a l'habitatge i el futur del sector

La tendència expansiva que es preveu per al 2025 planteja desafiaments significatius en termes d'accessibilitat i assequibilitat. Un mercat on l'oferta es trobi per sota de la demanda pot intensificar les barreres per a l'entrada de nous compradors, particularment aquells amb menys recursos o que busquen primer habitatge. Aquest escenari convida a reflexionar sobre la necessitat de polítiques públiques que fomentin un equilibri més sostenible i que impulsin la construcció d'habitatge assequible.

Així mateix, l'evolució dels preus tindrà un impacte directe en la percepció de seguretat del mercat immobiliari. Per als inversors i particulars, una tendència a l'alça en els valors pot representar tant una oportunitat d'inversió com un obstacle per a l'adquisició d'un habitatge. Per això, les anàlisis d'organismes com Caixabank resulten fonamentals per anticipar canvis en l'entorn econòmic i adaptar les estratègies financeres en conseqüència.