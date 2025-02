El truc d'un gosset per robar una joguina al seu germà gran

Els gossos són, sens dubte, els reis dels vídeos virals a les xarxes socials. Les seves ocurrències, la seva tendresa i la seva manera de comunicar-se amb el món fan que cada dia ens sorprenguin amb noves entremaliadures o moments que ens arranquen un somriure. Ja sigui jugant, interactuant amb altres animals o simplement expressant les seves emocions, els gossos mai deixen d'enamorar a aquells que els observen.

Un recent vídeo compartit pel compte de Twitter Puppies 🐶 (@PuppiesIover) ha conquerit milers d'usuaris en mostrar una divertida estratègia canina. A les imatges, es veu a un gos que intenta robar-li una joguina al seu germà gran, qui, decidit a no compartir, es resisteix amb grunyits i mirades serioses. No obstant això, el més jove demostra el seu enginy amb una tàctica sorprenent: després d'intentar sense èxit treure-li la joguina per la força, canvia d'estratègia, acaricia amb tendresa el seu germà i, en el moment en què aquest baixa la guàrdia, aconsegueix quedar-se amb el cobejat objecte.

| Canva

L'episodi: una lliçó d'astúcia canina

El vídeo, de només 30 segons, comença amb el gos més jove observant amb insistència la joguina blava que el seu germà gran sosté entre les seves potes mentre està còmodament estirat al sofà. Amb una mirada plena de desig, el petit intenta acostar-se a poc a poc, però el seu germà es mostra ferm i no sembla disposat a cedir la seva possessió.

Veient que l'estratègia directa no funciona i que el seu germà gran respon amb grunyits quan intenta arrabassar-li el peluix, el gosset canvia de tàctica. En un gir inesperat, s'acosta de manera afectuosa, l'acaricia suaument i es recolza sobre ell, com si volgués guanyar-se la seva confiança. El seu germà, confós pel gest d'afecte, relaxa la guàrdia, i en qüestió de segons el més petit aprofita per agafar la joguina i endur-se-la amb total èxit. La cara del gos gran en adonar-se del que ha passat és simplement impagable.

La intel·ligència dels gossos en acció

Aquest episodi demostra que els gossos no només actuen per instint, sinó que també poden emprar estratègies d'engany i persuasió per aconseguir el que volen. Encara que no poden parlar, tenen una gran capacitat de comunicació a través del llenguatge corporal i saben com influir en els seus companys, ja siguin humans o de la seva mateixa espècie.

Diversos estudis han demostrat que els gossos posseeixen una intel·ligència social avançada, la qual cosa els permet interpretar senyals i modificar el seu comportament en funció de la reacció dels altres. En aquest cas, el gosset menor va comprendre que insistir de manera directa no funcionava, per la qual cosa va optar per un enfocament més subtil: guanyar-se la confiança del seu germà gran amb afecte abans d'aprofitar l'oportunitat de prendre la joguina.

El comportament d'aquests dos gossos reflecteix una dinàmica comuna entre els cans que viuen junts. Encara que els jocs de possessió d'objectes poden semblar simples, en realitat són una part fonamental de l'aprenentatge social dels gossos. A través d'aquestes interaccions, aprenen sobre límits, respecte i estratègies per interactuar amb els altres.