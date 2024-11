Un expert confirma fins quan pujarà el preu de l'habitatge

El director d'Estudis i portaveu de pisos.com, Ferran Font, va advertir que els preus de l'habitatge de compravenda i de lloguer continuaran a l'alça els dos o tres anys vinents per la falta d'oferta. Font ha destacat la gran diferència entre oferta i demanda en mercats tensionats, com ara Barcelona i Madrid, i que no s'està generant vivenda nova.

El portaveu de pisos.com va admetre que la situació del mercat de lloguer és "dramàtica" i "frustrant", sobretot per a col·lectius com els joves i les famílies vulnerables. Sobre la vaga de lloguers que proposa el Sindicat d'Inquilins, pisos.com diu que és "difícil" preveure'n les conseqüències però ha pronosticat que l'impacte més gran serà per a les economies familiars dels petits propietaris.

Un pronòstic dramàtic

A la roda de premsa de balanç del mercat del mercat immobiliari d'aquest any i previsions per al 2025, Font ha pronosticat que el 2024 es tanqui amb un increment de preus de lloguer del 8,2% i que pugi fins al 10,3% de de cara al proper any. Però uns percentatges que a zones d'alta demanda com Barcelona i Madrid s'han disparat al voltant d'un 20% els últims mesos.

"El problema és a les grans capitals", ha subratllat Font. Així, si per exemple la mitjana espanyola del preu del lloguer se situa actualment als 11,89 euros per metre quadrat (+8%) i mes, a Barcelona, ​​la ciutat de l'Estat on les rendes són més altes, és de 29,06 euros per metre quadrat, un 18% més.

| ACN

Per a Font, el pes del mercat de lloguer és baix a l'Estat, amb un 18,7%, que contrasta amb el 30% d'altres països europeus. Segons el portaveu de pisos.com, es tracta d'un mercat "relativament petit" i que la gran majoria, un 92%, estan en mans de petits propietaris.

De fet, davant la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona convocada pel Sindicat de Llogateres, per rebaixar el preu de les rendes i la proposta d'iniciar una vaga de lloguers, Font ha comentat que la iniciativa pot impactar de ple a les economies dels petits propietaris mentre que entre la de les grans forquilles, entre ells l'administració, l'efecte seria “baix”.

D'altra banda, Font ha comentat que l'oferta del lloguer a portals immobiliaris com pisos.com com altres s'ha reduït en més d'un 60%, perquè hi ha vivendes que ja no s'anuncien perquè els propietaris han decidit retirar-los per l'actual marc regulador.

A més, hi ha un 10% del mercat que és del sector de vacances, que a Barcelona o Madrid no arriba al 5% però es concentra en alguns barris o districtes. "L'impacte en un mercat tan local és evident", va afegir. A més, un 15% podrien haver passat a lloguer temporal a finals d'any, ha dit.

Les compravendes podrien superar els màxims del 2022

Les previsions de pisos.com apunten que les compravendes podrien superar les 665.000 operacions a tot l'Estat durant el 2025, un 8,2% que el 2024, i superar el màxim històric del 2022, amb 649.494. De moment, per a aquest any, el portal immobiliari espera que les compravendes es tanquin amb un increment del 5,4%, fins a 616.259.

Font considera que les compravendes aniran a l'alça per la relació dels tipus d'interès, una demanda activa i un lloguer que no deixa de créixer, que farà als ciutadans plantejar-se pagar més per un lloguer que per una quota hipotecària. "Tenim una demanda molt activa i una taxa d'estalvi com feia temps que no es veia", assenyala.

Pel que fa a les hipoteques, el portal augura que l'any finalitzi amb 425.218, un 9,2% més que l'any anterior, i que el 2025 ho faci amb 486.758, un 14,5% més.

Pel que fa als preus, pisos.com als preus de compravenda estima un increment del 14,4% per a aquest any i una petita moderació per al 2025, amb increments del 12,1%.