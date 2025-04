Caixabank aprofita el Dia de Sant Jordi per recomanar aquests 5 llibres per a nens.

En un món en el qual cada vegada es paga menys amb bitllets i monedes, i més amb targetes o mòbils, ensenyar als nens el valor dels diners sembla més complicat que mai. Com explicar-los què costa guanyar-los, què significa estalviar o com distingir entre una despesa necessària i un caprici passatger? Molts pares es fan aquesta pregunta, especialment quan els petits demanen comprar alguna cosa amb el mateix entusiasme amb què premen un botó en una app. Però hi ha una eina que pot marcar la diferència: la lectura.

Algunes editorials han encertat amb propostes que no només entretinguin, sinó que també eduquin els més petits en quelcom tan fonamental com la gestió econòmica personal. Sense que se n'adonin, i gairebé com si fos un joc, aquests títols aconsegueixen sembrar en els nens conceptes com el valor de l'esforç, la importància de l'estalvi o el poder de l'elecció conscient.

| CaixaBank, joshuaraineyphotography, XCatalunya

Aprendre economia jugant amb les pàgines

Tot comença en un lloc tan quotidià com un mercat. Entre parades de fruita, pa i flors, els nens descobreixen sense adonar-se'n que hi ha un ordre en aquest caos aparent. Comprar, vendre, intercanviar, pagar… El llibre Al mercat!, il·lustrat amb cura i sense una història fixa, permet que siguin els propis petits qui inventin el que passa a cada pàgina. Una forma d'aprendre com funciona el món real des dels dos anys.

Després arriba el torn de les grans preguntes. Per què existeixen els diners? respon justament a això a través d'un passeig en família al supermercat. Els diners deixen de ser només un paper o una moneda per convertir-se en una eina que ha evolucionat amb els segles i que, ben utilitzada, pot millorar la vida.

| CaixaBank, golubovy

Mètodes japonesos, veritats universals

Quan els nens reben la seva primera paga, també arriben les primeres decisions: ho gasto tot? Guardo una part? Ho comparteixo? El meu primer kakebo adapta el mètode japonès d'estalvi al llenguatge infantil amb taules, dibuixos i reptes que conviden a reflexionar sense aclaparar.

En aquesta mateixa línia, Diners. Com guanyar-los, estalviar-los i gastar-los va un pas més enllà. A partir dels 9 anys, els lectors descobreixen com funcionen les fàbriques, per què existeixen les criptomonedes, i com moltes vegades la publicitat ens manipula. Lluny de ser un tractat dens, aquest llibre és una guia àgil, amb exemples reals i un to proper que enganxa.

I, per últim, la gran sorpresa

Un podria pensar que parlar de fons d'inversió a un nen és com ensenyar-li àlgebra a un gat. Però El meu primer fons d'inversió desmunta aquest mite. Mitjançant un restaurant com a metàfora, els petits entenen com s'agrupen els estalvis de moltes persones, com els gestiona un expert, i per què és clau diversificar. Tot això, esquitxat de tires còmiques i fins i tot referències a blockchain.

Un aprenentatge silenciós però poderós: que els diners no només es gasten, també es pensen. Que estalviar no és avorrit, sinó alliberador. Que triar és una forma de poder. I que hi ha llibres que no només ensenyen a llegir... també ensenyen a viure.