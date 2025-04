La coneguda empresa de roba que inclou l'etiquetatge en català

Pot semblar un detall sense importància. Una etiqueta més, de tantes que ignorem quan comprem una peça de roba. Però aquesta no és una etiqueta qualsevol. És un petit triomf que ha fet somriure a molts catalanoparlants. El motiu? Per primera vegada, una gran marca internacional de roba ha inclòs instruccions de rentat en català juntament amb altres idiomes europeus.

En lletres clares, apareix: “Rentar del revés amb colors similars”. Un missatge pràctic, sí, però també simbòlic. Perquè en una indústria on el català ha estat tradicionalment ignorat, aquest petit gest té un enorme valor. Un reconeixement que va més enllà de la roba: toca directament la dignitat lingüística de milions de persones.

El català, present on sempre hauria d'haver estat

Durant anys, els consumidors catalans han hagut de llegir etiquetes en alemany, neerlandès, noruec, finlandès, fins i tot lituà o letó... però no en la seva pròpia llengua. Encara que el català és parlat per més de deu milions de persones, la seva presència en productes de consum massiu ha estat anecdòtica o directament inexistent.

Incloure el català en una simple etiqueta no és només una correcció lingüística. És una rectificació moral. Una manera de dir: “La teva llengua també importa.”

Més que un idioma: una identitat

Aquest pas, per petit que sembli, és una declaració de principis. No només es tracta de comprendre unes instruccions, sinó de veure reflectida la teva identitat en els productes que consumeixes. De sentir-te tingut en compte com a parlant, com a ciutadà, com a persona.

I és que el català no és una llengua decorativa. És llengua de ciència, de cultura, de creació. També pot ser llengua de comerç, d'etiquetes, d'instruccions tècniques. No hi ha cap raó per la qual no hagi d'aparèixer allà on ho fan el suec, el portuguès o l'italià.

Un precedent que podria canviar-ho tot

Aquesta iniciativa no només és un encert, és un exemple. Un mirall en el qual haurien de mirar-se moltes altres empreses. Si una marca tan emblemàtica pot incloure el català de manera natural en el seu etiquetatge, per què no ho fan altres?

Els consumidors catalans estan cada vegada més atents, més exigents. Ja no n'hi ha prou amb vendre: cal respectar. I això també implica respectar la seva llengua. No és una qüestió de sentimentalisme, sinó de drets. D'igualtat.

I al final… la marca que ho ha fet possible

L'impacte a les xarxes ha estat immediat: milers de persones compartint la imatge, celebrant el gest, i agraint aquest petit reconeixement. Perquè de vegades, per avançar en dignitat, no calen grans discursos. N'hi ha prou amb una línia ben escrita en un lloc visible.

I aquesta línia l'ha escrita —o més aviat brodat— una de les marques més icòniques del món de la moda: Levi Strauss & Co. Una etiqueta, una frase… i un pas ferm cap al respecte lingüístic.

Aquest petit gest de Levi’s demostra que respectar el català no és difícil. N'hi ha prou amb voluntat. Tant de bo altres marques segueixin l'exemple i normalitzin el que mai no hauria d'haver estat excepcional.