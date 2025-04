Laura Fa la fa grossa obrint un pot: La reacció de Marc Ribas

per Mireia Puig

En televisió, hi ha moments improvisats que acaben sent pura comèdia involuntària. I el que va ocórrer recentment al programa Cuina com puguis de 3Cat és un exemple perfecte d'això. Laura Fa, col·laboradora habitual a la cadena catalana, va protagonitzar una escena que ha fet riure a milers d'espectadors i que s'ha convertit en un dels fragments més comentats del programa.

Tot va començar de manera aparentment innocent. Mentre intentaven preparar una recepta en directe, Laura es va enfrontar a un obstacle que tots hem viscut alguna vegada: obrir un pot de conserves rebel.

“Home, això no és una gilda, eh?”, va bromejar, entre rialles, quan ja es veia que la cosa es complicava. Fins aquí, tot dins de la normalitat.

| TV3, YouTube, DG-STUDIO

Una solució perillosa

Però va ser quan va decidir obrir el pot amb un ganivet que el plató va esclatar en tensió i rialles. “Espera't, que no he acabat, que haig d'obrir això”, deia just abans del moment culminant. Amb un gest poc recomanable —ni pels cuiners ni pels metges—, va intentar fer palanca amb el ganivet, moment en què van saltar les alarmes: “Oh! Ah! No!”, es va sentir mentre l'equip entrava en pànic.

L'escena es va tornar encara més hilarant quan una veu va cridar: “El ganivet! El ganivet! Quin atemptat!”, deixant clar que l'audiència no era l'única en xoc. L'equip tècnic, inclòs el realitzador, va entrar en estat d'alerta. Fins i tot algú va afegir desesperat: “No, perquè has de... Però què fas?!”, en veure que la Laura seguia amb la seva tècnica casolana gens ortodoxa.

| TV3, XCatalunya

Marc Ribas, entre l'astorament i l'espant

Entre els presents, un dels que més va patir va ser Marc Ribas, xef i presentador de l'espai, que no podia creure el que estava veient. “He vist el Marc allà esverat”, va comentar algú de l'equip, mentre la càmera mostrava en Ribas entre l'ensurt i el riure nerviós. I és que el moment va ser tan caòtic com còmic.

"A casa ho faig així..."

I el més impactant va arribar amb la frase final de la Laura: “Clar, aquests ganivets havien de ser bons, però jo a casa meva faig així, fa... i ja s'obre directament”. A la qual cosa algú va respondre entre incrèdul i resignat: “En sèrio? Hòstia...”.

Una escena que ja és història de la tele

El fragment ha corregut com la pólvora a les xarxes socials. Molts han compartit el vídeo amb llàgrimes als ulls de tant riure. El que semblava una simple tasca domèstica es va convertir en una escena de tensió, drama i comèdia tot alhora. Una joia de la televisió catalana que demostra que, a la cuina, com a la vida, l'imprevisible és sovint el millor.

El millor de tot? Que ningú va sortir ferit. Ni el pot. Ni el ganivet. Ni la Laura. Només milions de riallades.

Aquest moment insòlit de Laura Fa a Cuina com puguis ens recorda que la naturalitat i l'humor espontani són or pur a televisió. Un simple pot, un ganivet i moltes rialles... la recepta perfecta per a un moment inoblidable.