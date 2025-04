El lot estalvi de Bonpreu i Esclat per a un sopar exquisit

Quan arriba el final del dia i ve de gust un sopar càlid, saborós i que no requereixi hores a la cuina, moltes famílies busquen opcions fàcils però especials. Alguna cosa diferent del típic entrepà o l'amanida ràpida, alguna cosa amb un punt de celebració fins i tot entre setmana. I és just en aquest moment on aquest nou lot estalvi de Bonpreu es converteix en una autèntica joia culinària… encara que el seu contingut exacte es descobreix només al final.

La proposta arriba sota el segell "lot estalvi", que ja és sinònim de bona qualitat i preu ajustat en aquesta cadena catalana. Però aquesta vegada, el lot està pensat no només per estalviar, sinó també per gaudir. Perquè el que inclou no és simplement menjar: és una experiència gastronòmica reconfortant, d'aquelles que ens fan sentir bé amb molt poc.

| Bonpreu, Canva Pro

Ideal per compartir... o per donar-te un caprici

No cal una excusa especial per muntar un sopar acollidor. Una pel·lícula, una copa de vi i el pla perfecte està servit. Aquest lot ha estat dissenyat precisament per a aquells moments en què ve de gust alguna cosa calenta, cremosa i amb un punt gourmet. No requereix grans preparacions ni habilitats culinàries, només ganes de gaudir del sabor.

A més, la seva presentació compacta i directa el converteix en un gran aliat per aquells dies de poc temps o energia, però amb gana d'alguna cosa deliciosa. La combinació d'ingredients seleccionats encaixa perfectament amb la idea de confort, tradició i sabor casolà. I tot, per descomptat, sense trencar la butxaca.

Un clàssic europeu que mai falla

El més sorprenent d'aquest lot no és només el seu preu —que revelarem més endavant— sinó el que inclou. Parlem d'un dels plats més icònics de la cuina centreeuropea, famós per la seva textura cremosa, el seu sabor intens i el ritual gairebé cerimonial que l'acompanya. Un plat que transforma un sopar informal en un moment digne de recordar.

Es tracta d'una recepta nascuda als Alps suïssos, tradicionalment associada a l'hivern però irresistible durant tot l'any. Calent, fos, perfecte per sucar pa cruixent… ja saps de què parlem, oi?

| BonpreuEsclat, XCatalunya

El secret revelat: pa de pagès i autèntica fondue suïssa

Aquest lot estalvi inclou dos productes essencials: un pa de pagès de 400 grams (valorat en 1,69 €) i un paquet de fondue original suïssa de la marca EMMI, també de 400 grams (valorat en 4,58 €). Junts sumen un total de 6,27 €, però durant aquesta promoció exclusiva, pots emportar-te'ls per només 4,95 €. Una combinació perfecta per a un sopar ràpid, deliciós i diferent.

La fondue, elaborada amb formatges suïssos d'alta qualitat, s'escalfa en minuts i està llesta per ser gaudida. El pa, amb la seva crosta cruixent i molla densa, és el company ideal. I el millor de tot: no necessites sortir de casa per viure un petit viatge als Alps. Bonpreu t'ho posa fàcil… i més econòmic que mai.