Boticaria García posa data definitiva a la caducitat dels iogurts

per Antoni Mateu-Arrom

La divulgadora i col·laboradora de Saber Vivir (RTVE) María de los Ángeles García --coneguda com a Boticaria García -- ha aclarit dubtes sobre la caducitat dels iogurts.

Quina és la data de caducitat? Els iogurts compten amb una data de consum preferent indicada al seu envàs. García ha aclarit que, en la majoria dels casos, els són perfectament segurs per al consum fins a "diverses setmanes" després d'aquesta data.

Tot i això, també ha deixat clar que no es tracta d'una resposta exacta i que hi ha matisos importants a tenir en compte.

Què vol dir realment la data de consum preferent?

La data de consum preferent no és sinònim de data de caducitat. La data preferent fa referència al moment en què un producte manté les seves propietats òptimes, com ara sabor, textura i valor nutricional.

Daltra banda, la data de caducitat indica el moment a partir del qual un aliment pot representar un risc per a la salut. En altres paraules: que ja no és segur per menjar.

I què passa amb els iogurts? Boticaria García explica que aquest marge es pot estendre "diverses setmanes" més enllà del que indica l'envàs. Això sí, sempre que el producte es conservi adequadament en fred.

No hi ha criteri exacte

“No és el mateix que el iogurt sigui segur de menjar, que conservi les seves propietats com el sabor o la dolçor”, aclareix al vídeo. Afegeix que alguns tipus de iogurt poden perdre, de manera més ràpida, les seves característiques organolèptiques i nutricionals que altres.

Per exemple, els iogurts amb fruites o edulcorants se solen deteriorar més ràpid en termes de sabor. Els naturals i sense sucres afegits solen resistir millor el pas del temps.

| Getty Images Pro

És segur consumir iogurts fora de la data indicada?

Boticaria García destaca en el missatge que els iogurts siguin segurs per al seu consum més enllà de la data de consum preferent. No obstant, poden haver perdut algunes propietats.

D'acord amb les paraules, la seguretat alimentària ha de ser sempre la prioritat. La majoria dels casos els iogurts no presenten riscos. Tot i això, insisteix que cada cas s'ha d'avaluar individualment.

Tampoc, que aquests no s'han de consumir si presenten signes evidents de deteriorament, com ara un canvi de color, textura o una olor inusual.

| Canva Pro

La conclusió final: millor consumir dins la data

Com a conclusió, Boticaria García subratlla que el més recomanable és consumir els iogurts dins de la data de consum preferent indicada a l'envàs. Tot i que el marge de seguretat és ampli, aquest termini garanteix que el producte mantindrà intactes les seves propietats nutricionals i organolèptiques, a més de minimitzar qualsevol risc potencial.

Aquest missatge forma part dels consells habituals que la divulgadora comparteix a les seves xarxes socials, on parla sobre qüestions pràctiques i quotidianes relacionades amb la salut i l'alimentació.