A punt de ser oficial: Així pujaran les pensions el 2025

per Sergi Guillén

A Espanya, les pensions han esdevingut un tema prioritari. La reforma recent busca garantir el poder adquisitiu dels pensionistes. Aquest canvi respon al desafiament de protegir els ingressos davant de la inflació i assegurar la sostenibilitat del sistema.

Actualment les pensions contributives s'ajusten cada any a l'IPC interanual. Aquest índex mesura l'augment dels preus entre el desembre de l'any anterior i el novembre de l'any en curs. I encara que actualment segueix en augment, les generacions que vénen per darrere veuen com les seves cada cop estan més lluny de poder ajustar-se.

Aquest mètode protegeix els jubilats dels efectes de la inflació, permetent que els seus ingressos mantinguin el seu valor real. Per a les pensions no contributives, l'ajust no segueix aquest model fix, depenent de més decisions polítiques.

La previsió per al 2025: Un increment del 3,06 %

D'acord amb les previsions actuals, les pensions contributives el 2025 podrien pujar al voltant d'un 3,06%. Aquest percentatge es calcula en funció de l'IPC mitjà interanual, que abraça des del desembre del 2023 fins al novembre del 2024. Tot i això, les dades definitives es confirmaran el 13 de desembre, una vegada que l'Institut Nacional d'Estadística publiqui l'IPC oficial del novembre.

| ACN

Aquest model dʻajust ja es va aplicar aquest any. El gener del 2024, les pensions es van incrementar un 3,8 %, seguint la mateixa lògica de càlcul. Ara, les projeccions suggereixen una lleu moderació a la pujada, lligada a una inflació més controlada.

La inflació, clau en el càlcul

Segons la Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funques), la inflació anual es mantindrà al voltant del 3% per a aquest any. Aquesta dada és cabdal per determinar l'increment final de les pensions.

Per exemple, al setembre es va estimar una inflació del 2,7%, mentre que l'octubre podria tancar al voltant del 2,9%. Per al novembre, les projeccions indiquen un possible 3,3%, cosa que ajustarà el càlcul final.

Aquest sistema, basat en l'IPC, ha demostrat ser una eina eficaç per protegir els pensionistes. Els permet afrontar les pujades de preus sense perdre poder adquisitiu, adaptant-se a les fluctuacions econòmiques de cada any.

Un model més just i sostenible

La reforma de les pensions aprovada el 2023 introdueix una millora important en la sostenibilitat del sistema. Busca equilibrar la protecció econòmica dels pensionistes amb la capacitat financera de l'Estat. Aquest enfocament assegura una estabilitat més gran, evitant la incertesa que els jubilats van enfrontar en anys anteriors.

Tot i que les previsions apunten a una pujada del 3,06% per al 2025, les dades finals podrien variar. Serà fonamental esperar les xifres definitives de l'IPC al desembre. Aquest model dʻajust anual representa un avenç cap a una política de pensions més equitativa i adaptada al cost de vida real.