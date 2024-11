Bonpreu i Esclat et regalen 2 productes per valor de 14 euros: Com aconseguir-los?

A Bonpreu i Esclat han llançat una nova promoció irresistible. Per només 17,95 €, pots emportar-te un lot amb productes gurmet valorats en més de 31 euros. Aquest pack està dissenyat pels amants del bon vi i el formatge suís, combinant qualitat i estalvi.

Què inclou l'oferta?

El lot inclou tres productes de qualitat. En primer lloc, el famós formatge suís Tête de Moine AOP Bellelay, de 400 grams, valorat individualment en 17,95€.

Aquest formatge destaca per la seva presentació en fines flors, que s'obtenen usant un dispositiu especial anomenat girolle. La seva textura i sabor el converteixen en una opció perfecta per a aperitius o moments especials.

A més, el lot incorpora dues ampolles de vi blanc Nostrat DO Penedès, cadascuna de 750 ml. Aquest vi, conegut per la seva frescor i versatilitat, complementa perfectament el formatge, creant una experiència gurmet única. El preu habitual de les dues ampolles és de 13,90 €, fet que converteix aquesta promoció en una oportunitat única.

| BonpreuEsclat

Preu i termini de l'oferta

El preu especial d'aquest lot és de 17,95€, enfront dels 31,85€ que costaria comprar-los per separat. Això suposa un estalvi de gairebé 14 euros.

La promoció estarà disponible durant un temps limitat, així que és important actuar ràpid abans que s'esgotin les existències. Et recomanem visitar la teva botiga Bonpreu o Esclat més propera com més aviat millor.

Com aconseguir aquesta oferta?

Aconseguir aquest lot és molt senzill. Només has d'acudir a qualsevol establiment Bonpreu o Esclat i buscar-lo a la secció d'ofertes destacades.

També pots consultar si està disponible a la seva botiga en línia, on podràs reservar-ho còmodament des de casa. La disponibilitat pot variar segons la botiga, per això és recomanable informar-se prèviament.

Utilitat i versatilitat del lot

Aquest pack no només destaca pel preu reduït, sinó també per la qualitat i versatilitat dels seus productes. El Tête de Moine és ideal per acompanyar amb pa cruixent, fruites o fruits secs. També pot ser estrella de qualsevol taula de formatges per a esdeveniments o reunions familiars.

D'altra banda, el vi Nostrat és una opció excel·lent per maridar amb peixos, mariscs o fins i tot amb el formatge. El seu sabor lleuger i afruitat el converteix en un vi perfecte per a qualsevol ocasió, des de sopars elegants fins a dinars informals.

Una oferta per no deixar escapar

Aquesta promoció de Bonpreu i Esclat combina luxe i accessibilitat. Per menys de 18 euros, podeu gaudir d'una experiència gastronòmica premium a casa. A més, amb la proximitat de les festes, aquest lot també pot ser una excel·lent opció com a regal per a amants de la gastronomia.

No perdis aquesta oportunitat de gaudir de productes gurmet per un preu increïble. Visita Bonpreu o Esclat i fes-te amb aquest lot abans que s'esgoti!