Gir de 180 graus a Bizum: Canvi de normativa

per Mireia Puig

Bizum, la popular plataforma de pagaments instantanis a Espanya, es prepara per implementar canvis significatius a la seva operativa a partir del 2025.

Aquestes modificacions busquen adaptar-se a les noves regulacions europees i millorar l'experiència de l'usuari, afectant tant els límits de les transferències com l'expansió dels serveis.

Nous límits a les transferències

Actualment, Bizum permet als usuaris realitzar fins a 60 transferències mensuals, amb un màxim de 1.000 euros per operació i un límit acumulat de 5.000 euros al mes.

No obstant això, a partir del gener del 2025, aquests llindars experimentaran canvis per alinear-se amb les normatives de seguretat financera i traçabilitat establertes per la Unió Europea.

| Canva Pro

Bizum encara no ha detallat els nous límits específics. Tot i això s'espera que les modificacions incloguin una reducció en el nombre de transferències permeses mensualment i ajustaments en les quantitats màximes per operació i acumulades.

Aquestes mesures pretenen enfortir la seguretat en les transaccions i complir les regulacions europees que busquen estandarditzar els pagaments electrònics a la regió.

Expansió internacional i competència

A més dels canvis als límits de transferència, Bizum planeja expandir els seus serveis a altres països europeus. Inicialment, la plataforma estarà disponible a Espanya, Andorra, Itàlia i Portugal, amb la intenció d'estendre's a més mercats en el futur.

Aquesta expansió permetrà als usuaris fer pagaments transfronterers de manera ràpida i senzilla, fomentant la interoperabilitat financera a Europa.

| Roman R., XCatalunya

Tot i això, Bizum enfrontarà una competència creixent a causa de les noves regulacions europees que entraran en vigor el 2025. El Parlament Europeu ha aprovat una actualització de les normes de pagament a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA).

Això obligarà les entitats financeres a oferir transferències immediates gratuïtes que es processin en menys de 10 segons. Aquesta mesura podria afectar la posició de Bizum al mercat, ja que els bancs estaran obligats a proporcionar serveis similars sense cost addicional per a l'usuari.

Impacte als usuaris i al mercat financer

Els canvis a la normativa de Bizum i les noves regulacions europees tindran un impacte significatiu en els usuaris i en el mercat financer en general. D'una banda, els usuaris de Bizum s'han d'adaptar als nous límits de transferència i estar atents a les condicions específiques que implementi cada entitat bancària.

Alhora, la competència entre plataformes de pagament i entitats bancàries s'intensificarà. Això podria resultar en una millora dels serveis i una reducció de costos per als consumidors.