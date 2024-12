Gaudeix de Nadal amb amics i família amb lot estalvi de pernil i vi de Bonpreu

Nadal és aquell moment de l'any en què les famílies i amics es reuneixen per compartir. És una època plena de llums, alegria i, per descomptat, bon menjar. Les reunions al voltant d'una taula són el cor d'aquestes celebracions.

Des dels sopars de Nit de Nadal fins als dinars de Nadal, l'esperit festiu es viu amb intensitat. Res uneix més que un brindis amb amics o el primer tall d'un pernil ben curat. És una ocasió perfecta per gaudir de petits luxes que fan la vida especial.

Bonpreu sap com fer que aquestes festes siguin inoblidables. La seva última oferta, un lot estalvi de pernil ibèric i cava, és ideal per celebrar. Aquest lot combina qualitat i preu perquè no falti el millor a la teva taula nadalenca.

Qualitat i estalvi en un lot perfecte per Nadal

Bonpreu presenta un lot que inclou dos productes imprescindibles per a qualsevol celebració. Un estoig de 700 grams d'espatlla d'enceball ibèrica de la prestigiosa marca Navidul i una ampolla de cava brut Lonia de 750 ml. Tot això per un preu molt competitiu: 37,95 €, rebaixat del seu preu original de 47,00 €.

| BonpreuEsclat

El pernil Navidul és sinònim de qualitat. Aquesta espatlla d'enceball ibèrica ve tallada en 7 sobres que faciliten la seva presentació i conservació. Perfecte per servir com a aperitiu o també per acompanyar un bon pa amb tomàquet, és una delícia que no pot faltar a les teves properes reunions nadalenques.

El cava brut Lonia completa el lot amb elegància. Aquest cava és ideal per brindar en qualsevol ocasió especial durant les festes. El seu sabor fresc i bombollejant combina a la perfecció amb la intensitat del pernil ibèric, creant una experiència gastronòmica inoblidable.

Una oferta limitada que no pots deixar escapar

Aquest lot estalvi està disponible per temps limitat a tots els supermercats Bonpreu i Esclat. És una oportunitat perfecta per a aquells que busquen la millor relació qualitat-preu en productes nadalencs. L'oferta és vàlida fins a exhaurir existències, així que no esperis massa per aprofitar-la.

| ACN

A més, la pràctica presentació del pernil i l'ampolla de cava fan que aquest lot també sigui un regal ideal. Si tens un sopar amb amics o un dinar familiar, portar aquest lot serà un encert segur.

Nadal és molt més que regals. És compartir moments especials i gaudir dels millors sabors amb els que més estimes. Bonpreu i Esclat t'ajuden a fer-ho amb un lot que combina la gran qualitat del pernil Navidul amb l'elegància del cava Lonia, tot a un preu molt competent.

Aprofita aquesta oferta per omplir de sabor i alegria les teves festes. Fes d'aquest Nadal un moment inoblidable en companyia d'aquells que fan la teva vida especial. El lot estalvi de Bonpreu és el teu aliat perquè les celebracions siguin tot un èxit.