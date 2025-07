La bonica amistat entre un border collie i dos dofins

En plena costa, un vídeo s'ha viralitzat. Un Border Collie es llença a l'aigua per jugar amb dos dofins. Aquesta trobada sorprenent no és habitual, però sí que reflecteix comportaments curiosos i socials entre espècies marines i domèstiques.

Un joc que trenca barreres

Al vídeo compartit pel compte @PuppiesIover, es veu el gos amb una pilota blava. El cadell corre per l'aigua, agitant-la per atraure l'atenció dels dofins que s'hi acosten juganers. Cada vegada que el caní es mou o llença la pilota, els dofins responen amb esquitxos i girs, com si entenguessin la invitació al joc.

Es mostren alegres i divertits al llarg del vídeo i, tot i que l'escena només dura uns segons, resulta molt reveladora pel que fa a les capacitats socials d'ambdues espècies, marines i terrestres.

| Twitter, XCatalunya

Què ens diu la ciència animal?

Els Border Collie són coneguts per la seva intel·ligència i curiositat. A més, els dofins destaquen per la seva sociabilitat i joc en grup. A X, un usuari comenta: “That's such a heartwarming story! It's amazing how animals can form such unique bonds” (Aquesta és una història encoratjadora! És increïble com els animals poden formar llaços tan bonics). I és que el joc interespècies no implica amistat com la humana, però sí que demostra connexions reals més enllà del llenguatge.

Antecedents de trobades canines-marines

Aquest tipus d'interaccions no és completament nou. A Escòcia, un Border Collie anomenat Spud acompanya en vaixell turistes per albirar dofins, i moltes vegades detecta els cetacis abans que la tripulació. El que destaca en el cas actual és la reciprocitat activa. Els dofins no només observen el gos, sinó que hi participen, nedant al voltant i seguint el seu ritme de joc.

La publicació ha estat celebrada per la seva tendresa. A Facebook, un usuari va recordar un moment similar que va viure: un gos i un dofí jugant a pilota al capvespre durant 30 minuts, descrivint-ho com a “màgic”

Aquest tipus d'interacció podria basar-se en senyals de joc universals, com el llançament repetit d'objectes i la imitació de moviments aquàtics.

Riscos potencials

En general, els dofins són criatures juganeres i solen mostrar-se curiosos, no agressius. Tanmateix, la presència de gent, càmeres i mascotes a l'aigua pot alterar-los i fer variar el seu comportament.

De la mateixa manera, pot alterar el cadell en qüestió. Per tant, convé assegurar-se que els animals no pateixin estrès i respectar les normes de fauna salvatge locals. Aquesta trobada entre gos i dofins recorda que, a través del joc, poden florir connexions inesperades a la natura.