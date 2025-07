La curiosa amistat entre un bulldog i una cabra

Una amistat tan inesperada com entranyable està conquerint les xarxes. Un buldog anglès i un nadó de cabra han mostrat una connexió especial que transcendeix la seva espècie. Què passa quan un gos domèstic i una cabra exploren junts el món?

Com va començar aquesta curiosa amistat

L'origen del vincle va saltar a la vista en un vídeo publicat fa unes setmanes pel compte PuppiesIlover. En les imatges, el buldog acompanya la cabra a cada pas, imitant gestos i descansant al seu costat. El llenguatge corporal caní – orelles relaxades, mirada atenta i postura tranquil·la – indica que el gos ha acceptat la cabra com a part del seu grup social. El vídeo ràpidament es va fer viral, superant desenes de milers de reproduccions.

Reaccions de les xarxes i experts en comportament animal

A TikTok, altres usuaris van compartir experiències similars, com les històries de cabres que actuen com gossos i viceversa. Aquests casos no són anecdòtics; reflecteixen la capacitat d'algunes espècies per formar vincles insòlits quan es crien juntes o comparteixen espai durant els seus primers mesos.

| XCatalunya, @PuppiesIover

Els gossos sociables poden crear llaços forts amb animals fora de la seva espècie quan la curiositat, l'edat i l'entorn afavoreixen l'aclimatació. La cabra, per la seva banda, adopta comportaments d’“imitació infantil”, jugant i movent-se igual que el seu company caní.

Detalls de la trobada i context dels animals

El buldog és un gos de raça coneguda pel seu caràcter pausat i tolerant. Aquestes qualitats faciliten que es vinculi amb animals més petits sense considerar-los una amenaça. La cabra, de tot just unes setmanes de vida, es troba en una fase on la seva adaptació social és clau. En créixer al costat del gos, ha trobat en ell un referent de joc i seguretat.

En els vídeos s'aprecia que la cabra el toca amb la seva boqueta, el segueix arrossegant-se i s'estira al costat del gos. Aquest tipus d'interaccions reforcen el seu vincle emocional, quelcom molt normal entre cries d'espècies que comparteixen aliment o higiene des de ben petites.

Claus sobre el comportament animal observat

En entorns de convivència mixta, la conducta canina pot prolongar-se cap a espècies diferents si es compleixen tres condicions: convivència primerenca, espai físic compartit i absència d'agressivitat. En aquest cas, les imatges mostren un marc ideal: ambdós animals creixen junts, tenen zones de descans comunes i no hi ha estímul de presa/persecució.

D'altra banda, la cabra repeteix patrons de conducta social amb el seu “company” de manera tranquil·la, imitant la seva respiració i gestos posturals, la qual cosa suggereix un nivell d'afecció emocional. Animals com gossos i cabres poden trencar barreres instintives si les condicions afavoreixen el respecte mutu.