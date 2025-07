El Golden Retriever que creu que un arbre 'regala' pilotes de tennis

per Mireia Puig

A internet hem vist gossos fent coses adorables, divertides i fins i tot sorprenents. Però el que està causant sensació aquesta setmana és la història d’un Golden Retriever que ha enamorat milers de persones per una raó molt particular: creu que un arbre és una màquina màgica que li llança pilotes de tennis.

Un moment de tendresa viral

El vídeo ha estat compartit pel compte de TikTok @zebbythegolden i ja acumula milions de visualitzacions. Hi apareix el protagonista, un preciós Golden Retriever de pelatge daurat brillant, esperant pacientment sota un arbre al mig d’una zona verda d’un parc. Però no està esperant el seu amo, ni un altre gos… està esperant que l’arbre deixi caure una nova pilota de tennis.

Zebby, com es diu aquest encantador gos, ha associat l’arbre amb una mena de font miraculosa de diversió. En algun moment del passat, per pura casualitat, una pilota va caure des de dalt d’aquell arbre o va aparèixer a prop, i des de llavors, la seva ment canina ho té clar: l’arbre dona pilotes.

| Twitter, XCatalunya

Una espera carregada d’innocència

El vídeo no mostra acció trepidant ni cap gir inesperat. Al contrari: el commovedor està en la quietud. Zebby roman allà, atent, movent ocasionalment la cua, mirant cap amunt amb els ulls plens d’il·lusió. No s’impacienta, no se’n va. Només espera.

Els comentaris no s’han fet esperar. “Tant de bo tenir la fe d’aquest gosset a la vida”, escrivia un usuari. Un altre afegia: “Aquest arbre és l’equivalent caní de Pare Noel”. I no han faltat qui han compartit les seves pròpies històries de mascotes amb idees curioses, com gats que esperen que s’obrin portes que ningú toca o gossos que borden al seu reflex creient que és un altre animal.

| Twitter, XCatalunya

El poder emocional dels animals

Aquest tipus de vídeos ens recorden una cosa essencial: la manera com els animals interpreten el món és diferent, però profundament emotiva. Zebby no entén les lleis de la gravetat ni la lògica humana, però ha fet una associació simple i màgica. I en aquesta lògica canina, tot té sentit: un arbre pot ser generós-

Hi ha alguna cosa profundament simbòlica en l’escena. La imatge d’un gos esperant que alguna cosa bona torni a passar, amb total confiança, ha ressonat especialment en un moment en què la incertesa marca el ritme de moltes vides humanes. D’alguna manera, Zebby ens recorda la importància de la paciència, l’esperança… i la innocència.

L’impacte a xarxes

El vídeo ha donat lloc a una allau de mems, versions editades amb música melancòlica i fins i tot propostes per portar-li pilotes noves a l’arbre. Alguns seguidors fins i tot han fet broma amb “plantar arbres de pilotes de tennis” als seus jardins perquè els seus propis gossos puguin experimentar la mateixa alegria.

Altres usuaris han proposat organitzar un esdeveniment al parc perquè tots els veïns portin pilotes i les deixin caure discretament mentre Zebby espera, com una manera d’alimentar la seva il·lusió i premiar la seva lleialtat.

Una estrella en ascens

Zebby, que ja tenia el seu grup de seguidors fidels a TikTok, ha guanyat desenes de milers de nous fans en només uns dies. Els seus amos han promès continuar compartint les seves aventures, i ara molts esperen una continuació d’aquest episodi: tornarà a caure una pilota

Per ara, el Golden Retriever més pacient i somiador de TikTok s’ha convertit en símbol de tendresa viral. En temps de presses, soroll i notícies que ens aclaparen, veure un gos feliç esperant una pilota caiguda del cel és, potser, el descans que tots necessitàvem.