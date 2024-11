Revolta de clients contra Mercadona per retirar un producte molt estimat

per Sergi Guillén

La retirada de productes és una pràctica comuna als supermercats. Tot sovint respon a estratègies de renovació del catàleg, encara que la intenció sigui millorar l'oferta, moltes vegades genera rebuig entre els consumidors més fidels. Productes que gaudeixen de popularitat acaben essent eliminats, provocant reaccions de descontentament.

Aquest tipus de decisions solen causar polèmica a les xarxes socials. En molts casos, els clients recorren a plataformes com X (Twitter) per expressar-ne la frustració.

Alguns articles, com ara salses, postres o begudes, generen una base de consumidors tan lleials que qualsevol canvi es converteix en motiu de crítica. Aquestes reaccions fins i tot han arribat a influir en la reposició d'alguns productes.

Crítiques a Mercadona per retirar aquest producte

Mercadona no és aliena a aquestes controvèrsies; la cadena, que es caracteritza per renovar constantment el seu assortiment, ha enfrontat diverses crítiques al passat. En aquesta ocasió, la retirada de la seva famosa salsa argentina ha provocat una onada de comentaris. Aquesta salsa, popular entre els clients, ha desaparegut sense avís previ, i les xarxes socials no van trigar a encendre's.

L'usuari Sergio Ruiz va declarar a Twitter el descontentament de manera contundent. "Heu retirat el sant grial de les salses: la salsa argentina. Us declaro públicament la guerra", va publicar.

Mercadona va respondre al missatge amb cortesia, assegurant que prendrien nota del seu interès. Tot i això, la reacció no va calmar els clients. Un altre usuari, Oniria, va resumir la seva frustració amb un missatge dramàtic, "han retirat la salsa argentina del Mercadona, ja no em queda res per viure", va escriure l'usuari.

Les respostes a la publicació reflecteixen la popularitat del producte. Alguns usuaris van lamentar la decisió, mentre que altres van aprofitar per compartir mems sobre el tema.

Aquest episodi evidencia l'enllaç emocional que certs productes generen als consumidors. Tot i que Mercadona renova el catàleg per oferir opcions més actuals, algunes decisions poden resultar arriscades. La reacció viral a les xarxes és un recordatori de la importància d'escoltar els clients.

Una cadena constantment criticada

Però aquesta no és l'única polèmica recent que enfronta Mercadona. La cadena ha estat criticada per la pujada de preus a molts dels seus productes. Aquest augment ha generat queixes entre els consumidors, que consideren que la qualitat no justifica el cost.

| ACN

A més, Mercadona va ser blanc de crítiques durant la DANA per la suposada pressió exercida sobre els treballadors. Repartidors i empleats del supermercat van continuar treballant sota condicions climàtiques extremes.

Les crítiques no s'han limitat a l'empresa en general, sinó també al propietari, Juan Roig. Molts usuaris han assenyalat la responsabilitat en les decisions empresarials. Les xarxes socials han estat l'espai on els consumidors han mostrat malestar per aquestes controvèrsies acumulades.

La retirada de la salsa argentina només és un altre capítol en la relació d'amor i odi que alguns consumidors tenen amb Mercadona.