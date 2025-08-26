Logo xcatalunya.cat
Grup de persones grans conversant al carrer amb una fletxa vermella ascendent superposada que simbolitza un augment
Muntatge en què apareix una foto de jubilats i un gràfic ascendent | ACN, XCatalunya
Societat

Bones notícies per als jubilats catalans abans d’acabar el mes d’agost

Molt atent si ets jubilat o a la teva família n'hi ha: acaben l'estiu en gran i estan de celebració

Pol Nadal
per Pol Nadal

L'estiu de 2025 ha portat una alenada d'aire fresc per a milers de jubilats. En un context en què el cost de la vida continua sent un desafiament, les pensions s'havien convertit en tema central de  debat econòmic. El balanç d'agost confirma que l'Estat ha destinat la xifra més alta mai registrada a pagar  pensions contributives. Aquest avanç arriba en un entorn marcat per tensions inflacionàries contingudes i estímul al consum intern.

Revalorització i xifres rècord a l'agost

La Seguretat Social ha abonat aquest agost un total de 13.620,8 milions d'euros per a pensions contributives. Això suposa un 6,2 % més que al mateix mes de 2024. La pensió mitjana mensual del sistema ha arribat als 1.312,9 euros, la qual cosa suposa un augment del 4,5 % interanual.

En particular, la quantia mitjana de jubilació s'ha situat en 1.507,55 euros. Això implica una pujada del 4,4 % respecte a fa un any. Aquests increments s'emmarquen dins de les revaloritzacions aprovades per a 2025, que arriben al 2,8 % de manera general. Això amb millores de fins al 9,1 % en pensions mínimes amb cònjuge a càrrec o no contributives.

Persona cuinant en una estufa de gas amb una olla sobre el foc.
Persona cuinant | Teona Swift de Pexels

Impacte regional: Catalunya al capdavant

Els jubilats catalans també han donat una raó per a l'optimisme. Al juliol ja es va registrar una pensió mitjana de jubilació de 1.540,02 euros, un notable avanç del 5,8 % respecte a juliol de 2024. Encara que no hi ha xifra oficial per a Catalunya a l'agost, el juliol anticipa una  tendència positiva, amb una pensió mitjana superior a la mitjana nacional de 1.311,9 euros. A les Balears també es va registrar una pujada consolidada: la pensió mitjana va arribar als 1.225,75 euros a l'agost, la qual cosa equival a un increment del 4,62 % anual.

Què significa per a l'equilibri econòmic

Aquests repunts salarials dins del sistema de pensions enforteixen el poder adquisitiu dels jubilats, un col·lectiu que sol tenir ingressos rígids davant l'augment dels preus. L'increment coordinat amb l'IPC permet frenar la pèrdua de poder adquisitiu i garantir més tranquil·litat financera.

A més, el fort desemborsament de 13.620 milions d'euros reforça la tensió fiscal sobre el sistema públic de prestacions. Això suposa més exigències d'eficiència i sostenibilitat a mitjà termini.

Una persona sosté bitllets d?euro mentre un grup de persones juga al dòmino en una terrassa decorada amb globus de colors.
Grup de jubilats | ACN, kefayatullah

Cal tenir en compte la inflació

És important tenir en compte que, encara que la revalorització del 2,8 % va ser reglamentària, moltes pensions estan creixent per sobre d'aquest llindar. Això és gràcies a la composició de beneficiaris i als complements a mínims.

Tanmateix, persisteixen desequilibris regionals importants. Províncies com Alacant mantenen pensions mitjanes de jubilació inferiors a la mitjana nacional. Això evidencia que la política de revalorització impacta de manera diferent segons el nivell i la composició de cotització prèvia.

Una gran notícia, però podria ser millor

El que és clar és que aquest mes d'agost de 2025 marca un abans i un després en el  sistema de pensions espanyol.El mateix expliquem el passat mes de juliol. La combinació de pujada general, millores selectives i distribució regional diferenciada reforça la conversa sobre com sostenir el sistema a llarg termini. La xifra rècord de despesa i l'increment real de quanties obren espai per analitzar reformes estructurals dirigides a una major justícia entre territoris.

