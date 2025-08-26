Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Dona amb expressió de sorpresa davant d’una sucursal de CaixaBank
CaixaBank ha superat totes les expectatives amb aquesta oferta | Getty Images, CaixaBank, Montaje propio
Societat

Bogeria a CaixaBank: venen una casa ben situada i llesta per a viure per 32.000 euros

CaixaBank llança una oferta única per a qui busca viure en un lloc amb tots els serveis al seu abast

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Cada cop més persones busquen alternatives per viure lluny de les grans urbs. L’augment del teletreball i l’auge dels nòmades digitals han impulsat l’interès per ciutats més petites. Aquestes opcions no només ofereixen tranquil·litat, també preus d’habitatge molt més accessibles.

Jubilats, famílies joves i qui busca una millor qualitat de vida han trobat en aquestes localitats una gran solució. Viure en entorns amb tots els serveis, però sense els alts costos de les capitals, s’ha convertit en una prioritat. En aquest escenari, CaixaBank ofereix una oportunitat que està donant molt de què parlar.

Façana d’una casa de maó pintat de blanc amb una finestra enreixada i una porta oberta, al costat d’un anunci de venda que indica el preu de 31.700 euros i el logotip de CaixaBank.
L'oferta publicada al catàleg de CaixaBank sorprèn per l'estat de l'habitatge i el preu | CaixaBank, Montaje propio, Solvia, Facilitea

Un habitatge amb totes les comoditats

A través de la seva plataforma Facilitea, CaixaBank inclou al seu catàleg una casa independent situada a Morón de la Frontera, Sevilla. Es tracta d’un habitatge llest per entrar a viure, amb una superfície de 97 m² i una distribució pensada per a la comoditat.

A la planta baixa hi ha el saló menjador, la cuina i un bany complet. La planta superior disposa de tres dormitoris, ideals per a famílies o parelles que vulguin comptar amb espai addicional. A més, la terrassa superior inclou un ampli traster que aporta un valor afegit a la propietat.

El preu és un dels seus principals atractius: 31.700 euros, una xifra difícil d’imaginar a les grans ciutats. A aquest avantatge s’hi suma la seva proximitat a escoles, instituts i l’hospital d’alta resolució de la localitat.

Habitació buida pintada de blau amb una prestatgeria de fusta, una finestra i el logotip de CaixaBank a la paret del fons
La casa es troba en condicions per entrar-hi a viure ara mateix | CaixaBank, Montaje propio, Solvia, Facilitea

Morón de la Frontera, una ciutat amb tots els serveis

Morón de la Frontera és una ciutat amb més de 27.000 habitants que compta amb una completa oferta de serveis. Des de centres educatius fins a instal·lacions sanitàries, passant per una àmplia vida cultural i social, és un lloc preparat per al dia a dia.

La seva ubicació estratègica la converteix en un punt de gran interès. Es troba a menys d’una hora de Sevilla i a menys de dues de Màlaga. A més, disposa de transport urbà i connexions que faciliten els desplaçaments.

Vista panoràmica d’un poble de cases blanques al capvespre amb un castell il·luminat dalt d’un turó i una església destacant entre els edificis
Morón de la Frontera és una ciutat amb més de 27.000 habitants i tots els serveis | Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Aquest tipus d’oportunitats estan marcant una tendència en el consum immobiliari actual. Facilitea de CaixaBank permet als clients accedir a habitatges econòmics sense renunciar a la qualitat de vida. Per a molts, aquest tipus de propietats representen l’equilibri perfecte entre preu, comoditat i entorn.

Amb aquestes ofertes, CaixaBank reforça el seu paper en el mercat immobiliari amb propostes molt atractives per als compradors. Especialment per a aquells que busquen alternatives fora de les grans ciutats. Morón de la Frontera es converteix així en un exemple de com és possible viure bé, amb tot el necessari a l’abast, i a un cost molt menor.

➡️ Societat