Bogeria a CaixaBank: venen una casa ben situada i llesta per a viure per 32.000 euros

Cada cop més persones busquen alternatives per viure lluny de les grans urbs. L’augment del teletreball i l’auge dels nòmades digitals han impulsat l’interès per ciutats més petites. Aquestes opcions no només ofereixen tranquil·litat, també preus d’habitatge molt més accessibles.
Jubilats, famílies joves i qui busca una millor qualitat de vida han trobat en aquestes localitats una gran solució. Viure en entorns amb tots els serveis, però sense els alts costos de les capitals, s’ha convertit en una prioritat. En aquest escenari, CaixaBank ofereix una oportunitat que està donant molt de què parlar.
Un habitatge amb totes les comoditats
A través de la seva plataforma Facilitea, CaixaBank inclou al seu catàleg una casa independent situada a Morón de la Frontera, Sevilla. Es tracta d’un habitatge llest per entrar a viure, amb una superfície de 97 m² i una distribució pensada per a la comoditat.
A la planta baixa hi ha el saló menjador, la cuina i un bany complet. La planta superior disposa de tres dormitoris, ideals per a famílies o parelles que vulguin comptar amb espai addicional. A més, la terrassa superior inclou un ampli traster que aporta un valor afegit a la propietat.
El preu és un dels seus principals atractius: 31.700 euros, una xifra difícil d’imaginar a les grans ciutats. A aquest avantatge s’hi suma la seva proximitat a escoles, instituts i l’hospital d’alta resolució de la localitat.
Morón de la Frontera, una ciutat amb tots els serveis
Morón de la Frontera és una ciutat amb més de 27.000 habitants que compta amb una completa oferta de serveis. Des de centres educatius fins a instal·lacions sanitàries, passant per una àmplia vida cultural i social, és un lloc preparat per al dia a dia.
La seva ubicació estratègica la converteix en un punt de gran interès. Es troba a menys d’una hora de Sevilla i a menys de dues de Màlaga. A més, disposa de transport urbà i connexions que faciliten els desplaçaments.
Aquest tipus d’oportunitats estan marcant una tendència en el consum immobiliari actual. Facilitea de CaixaBank permet als clients accedir a habitatges econòmics sense renunciar a la qualitat de vida. Per a molts, aquest tipus de propietats representen l’equilibri perfecte entre preu, comoditat i entorn.
Amb aquestes ofertes, CaixaBank reforça el seu paper en el mercat immobiliari amb propostes molt atractives per als compradors. Especialment per a aquells que busquen alternatives fora de les grans ciutats. Morón de la Frontera es converteix així en un exemple de com és possible viure bé, amb tot el necessari a l’abast, i a un cost molt menor.