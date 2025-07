Bones notícies per als jubilats catalans abans d’acabar juliol de 2025

per Pol Nadal

El juliol de 2025, les pensions a Catalunya han experimentat un augment notable, amb una pujada del 4,4% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Han assolit una mitjana de 1.364,05 euros mensuals. Aquest increment sorgeix en un context econòmic marcat per una inflació moderada i una recuperació econòmica progressiva.

Segons les dades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total d'1.805.356 catalans han rebut prestacions, cosa que representa el 17,43% del total nacional.

Augment de les pensions de jubilació

La pensió mitjana de jubilació, que constitueix aproximadament el 62% del total abonat, ha assolit els 1.540,02 euros mensuals, amb un increment del 5,8% respecte al juliol de 2024.

Aquest augment s'explica per l'actualització anual de les pensions conforme a l'Índex de Preus al Consum (IPC) mitjà entre desembre de 2023 i novembre de 2024. Moment en què estava establert en un 2,8%. Aquesta mesura busca garantir el poder adquisitiu dels pensionistes en un entorn econòmic variable.

Despesa total en pensions: un rècord històric

La despesa total en pensions el juliol de 2025 ha assolit els 13.558,8 milions d'euros. Això marca un rècord històric i representa un increment del 6,21% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. D'aquesta xifra, el 73% s'ha destinat a pensions de jubilació, amb 9.931,36 milions d'euros, un augment del 6,18% interanual. Aquesta xifra reflecteix l'esforç del sistema de Seguretat Social per adaptar-se a l'envelliment poblacional i a l'augment de les prestacions.

Comparativa amb altres comunitats autònomes

En l'àmbit nacional, la pensió mitjana se situa en 1.311,9 euros mensuals, amb un augment del 4,5% interanual. A Catalunya, la mitjana és superior, destacant-se com una de les comunitats amb les pensions més elevades. Per exemple, a Barcelona, la pensió mitjana és de 1.404,08 euros, un 4,4% més que al juny de l'any passat.

Aquestes xifres reflecteixen les disparitats regionals en les prestacions, influenciades per factors com el nivell de cotització i les condicions laborals específiques de cada zona.

Implicacions econòmiques i socials

L'augment de les pensions té un impacte directe en el poder adquisitiu dels pensionistes, especialment en un context econòmic on augmenten els costos de vida. L'habitatge i els productes bàsics en són exemples.

Aquesta mesura també reflecteix l'esforç del sistema de Seguretat Social per adaptar-se a les necessitats d'una població envellida i per mantenir l'estabilitat econòmica del país. A més, la revalorització de les pensions contribueix a la cohesió social, assegurant que els ciutadans amb menys recursos tinguin mitjans per cobrir les seves necessitats bàsiques.

És clar que l'augment de les pensions a Catalunya el juliol de 2025 representa una resposta del sistema de Seguretat Social a les necessitats econòmiques dels pensionistes. Busca garantir el seu benestar en un entorn econòmic canviant. Aquestes xifres subratllen la importància de mantenir un sistema de pensions robust i adaptatiu davant els desafiaments demogràfics i econòmics actuals.