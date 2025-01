Bones notícies per als clients de Caixabank

per Sergi Guillén

L'any 2024 ha portat amb si un notable impuls en el mercat hipotecari, i CaixaBank ha estat un dels principals protagonistes d'aquesta tendència. L'entitat ha anunciat que ha concedit més de 14.000 milions d'euros en crèdit hipotecari durant aquest període. Una xifra que suposa un creixement superior al 50% respecte a l'any anterior.

Aquest avanç consolida encara més la posició de CaixaBank com a referent del sector, amb una quota de mercat del 25,6% en l'àmbit d'hipoteques. A la base d'aquest èxit es troba una oferta innovadora i el coneixement dels professionals de l'entitat, que busquen adaptar cada proposta a les necessitats de cada client. L'aposta per la personalització es veu reflectida en productes que poden ajustar-se a perfils diversos.

Des de famílies que busquen el seu primer habitatge fins a joves que desitgen accedir a un immoble a través de la plataforma imagin. Aquesta versatilitat i la rapidesa en els tràmits han permès a l'entitat reforçar la seva presència en el mercat. I, al mateix temps, fidelitzar una clientela que valora la transparència i la flexibilitat.

Els clients, satisfets

Un altre dels factors clau ha estat el sòlid compromís de CaixaBank amb les hipoteques a tipus fix, que durant 2024 han representat al voltant del 80% dels crèdits concedits. Aquesta preferència es manté malgrat la baixada dels tipus d'interès, i respon a l'interès de l'entitat per oferir senzillesa davant possibles repunts de tipus.

| ACN

Gràcies a aquesta estratègia, prop del 40% de la cartera hipotecària de CaixaBank ja es troba referenciada a un tipus fix. Garantint als clients la tranquil·litat de conèixer des del primer dia quant pagaran cada mes al llarg de tota la vida del préstec.

Dins d'aquesta línia, destaquen dos productes concrets: ‘CasaFàcil’ i la ‘Hipoteca imagin’. Ambdues permeten contractar una hipoteca amb la certesa de no haver d'afrontar variacions en la quota per pujades de l'euríbor. Al mateix temps, ofereixen la possibilitat de finançar fins al 80% o el 90% del valor de l'habitatge.

Depenent del perfil de client, i d'allargar el termini de pagament fins a 30 anys. Són, a més, hipoteques amb despeses incloses i opcions de bonificació. Cosa que facilita la gestió i pot realitzar-se de forma presencial o omnicanal; en el cas d'imagin, fins i tot s'habilita l'opció de completar el procés en línia.

Un impuls en les llars

Més enllà de les xifres, CaixaBank ha volgut plasmar en la seva activitat hipotecària un fort compromís social i mediambiental. Un 13% de les hipoteques concedides en 2024 han estat qualificades com a “verdes”, amb condicions avantatjoses quan la propietat compleix certs estàndards d'eficiència energètica.

| Pixelshot, Logo download, XCatalunya

A més, l'entitat promou la ‘Hipoteca Eficient’, un producte que permet integrar en el mateix préstec el finançament de les reformes orientades a la millora del consum energètic. Com la substitució de calderes o el reforç dels aïllaments de l'habitatge.

D'altra banda, en un entorn marcat per la pujada de l'euríbor, CaixaBank ha estat a prop dels clients que han travessat dificultats de pagament. Oferint acords i solucions vinculades al Codi de Bones Pràctiques per a uns 57.000 hipotecats. De la mateixa manera, s'ha sumat a la línia d'avals impulsada pel Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana i gestionada per l'ICO.

Brindant suport a joves i famílies que desitgen adquirir el seu primer habitatge. Tot això està en sintonia amb el nou Pla Estratègic 2025-2027 de l'entitat. Que pretén reforçar el seu lideratge i mantenir una quota hipotecària per sobre del 25 %, alhora que diversifica el seu catàleg de serveis per a la llar.