Lot de 5 productes de primeres marques amb més del 50 % de descompte a Bonpreu

per Sergi Guillén

Quan es tracta d'omplir el rebost amb articles de qualitat, aconseguir un estalvi substancial no sempre resulta fàcil. Tanmateix, Bonpreu i Esclat ha volgut trencar amb aquesta idea preconcebuda llançant un lot estalvi que reuneix fins cinc productes de marques reconegudes a un preu molt atractiu.

En lloc dels 19,27€ que costaria adquirir-los per separat, aquest pack s'ofereix per 8,99 €, el que suposa un descompte de més del 50 %. Aquesta proposta combina la versatilitat d'un bon brou i la pasta italiana de prestigi. Amb una tonyina en oli d'oliva de categoria i un vi de denominació d'origen catalana, cobrint així diverses necessitats de la cuina diària.

Dos brous gourmet Gallina Blanca

El primer dels components d'aquest lot el constitueixen dos bricks de Brou Gourmet de Pollastre Gallina Blanca, cadascun d'1 litre. Elaborats amb pollastre de corral i sense conservants afegits, aquests brous s'han posicionat com un imprescindible a la cuina de qui valora la practicitat sense renunciar al sabor.

La seva qualitat i la consistència el fan idoni per elaborar sopes reconfortants, enriquir guisats o fins i tot servir com a base en receptes de paella i arrossos cremosos. Amb aquesta proposta, s'assegura un fons de nevera valuós per improvisar plats nutritius o acompanyar els sopars en família.

| BonpreuEsclat

Pasta Rigatoni De Cecco

El següent element fonamental és la pasta Rigatoni núm 24 De Cecco, un referent en la tradició italiana. De Cecco es distingeix pel seu mètode d'assecat lent i per la utilització de blats seleccionats. El que es tradueix en una pasta amb una textura immillorable i una gran capacitat de retenir les salses.

Els rigatoni, amb la seva forma tubular i estriada, resulten perfectes per a plats amb salses denses, gratinats o la clàssica bolonyesa. Així mateix, la seva versatilitat permet combinar-los amb les verdures, els formatges o fins i tot amb el propi brou de Gallina Blanca per crear una sopa substanciosa.

Tonyina clara en oli d'oliva Pay Pay

El lot també incorpora un pack de tres llaunes de tonyina clara Pay Pay, de 52 g cadascuna, conservades en oli d'oliva. Es tracta d'un ingredient valorat pel seu contingut proteic i per la facilitat amb què pot sumar-se a amanides, entrepans, pastes o arrossos.

La marca Pay Pay, amb una àmplia experiència en el sector de conserves, garanteix un procés de selecció i envasat acurat, mantenint el sabor natural i la sucositat de la tonyina. A més, en utilitzar oli d'oliva, s'afegeixen matisos més intensos i un toc saludable a cada mos.

Vi negre NOSTRAT, DO Penedès

Per acompanyar o culminar el menjar, aquest lot inclou un vi negre NOSTRAT, amb denominació d'origen Penedès, en format de 750 ml. Reconeguda per la seva tradició vinícola, la regió del Penedès ofereix negres equilibrats i amb certa complexitat aromàtica.

| Getty Images

NOSTRAT destaca per notes afruitades i tocs especiats que harmonitzen bé amb plats de pasta, carns blanques o guisats senzills. La seva criança intermèdia el converteix en un vi agradable tant per paladars experimentats com per a qui busca iniciar-se en les referències de proximitat.

Més de la meitat de preu estalviat

Si se sumen els preus dels productes per separat, el total ascendeix a 19,27 €. Tanmateix, Bonpreu els ofereix en aquest lot per tan sols 8,99 €, el que significa un estalvi de més del 50 %. Aquesta rebaixa converteix la compra en una oportunitat única per a qui desitja proveir-se d'ingredients de primeres marques sense que la butxaca pateixi massa.

A més, la composició del pack resulta especialment pràctica per organitzar diversos àpats al llarg de la setmana. Un bon brou per a sopes o arrossos, una pasta d'alta gamma, tonyina en conserva per enriquir plats en qüestió de minuts. I un vi que completa l'experiència gastronòmica amb un toc local i de qualitat.